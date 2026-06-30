RN154 : une bretelle fermée jeudi au Vieil-Évreux pour une inspection d'ouvrage d'art

La circulation sera modifiée jeudi 2 juillet sur la RN154, au niveau de l'échangeur du Coudray, près d'Evreux (Eure) en raison d'une inspection d'ouvrage d'art menée par la DIR Nord-Ouest.




Mardi 30 Juin 2026 - 12:06


Document © DIRNO
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Les automobilistes circulant sur la RN154 dans le sens Paris vers Nonancourt devront anticiper leurs déplacements jeudi 2 juillet. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIR Nord-Ouest) procédera à une inspection d'un ouvrage d'art situé au niveau de l'échangeur du Coudray, sur la commune du Vieil-Évreux, dans l'Eure.

À cette occasion, la bretelle de sortie 9E2 sera entièrement fermée à la circulation de 9 heures à 16 heures. Une déviation sera mise en place via la RN1013, avec un demi-tour au giratoire des Fayaux, afin de permettre aux usagers de rejoindre leur itinéraire.

Appel à la prudence

La DIR Nord-Ouest rappelle que ces opérations sont nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des ouvrages du réseau routier national. Les usagers sont invités à respecter la signalisation temporaire ainsi que les limitations de vitesse mises en place aux abords du chantier, afin de garantir la sécurité des équipes intervenant sur place et des automobilistes.


Tags : bretelle fermée, déviation, Eure, Evreux, RN154, travaux


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