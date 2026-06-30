RN154 : une bretelle fermée jeudi au Vieil-Évreux pour une inspection d'ouvrage d'art

Les automobilistes circulant sur la RN154 dans le sens Paris vers Nonancourt devront anticiper leurs déplacements jeudi 2 juillet. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIR Nord-Ouest) procédera à une inspection d'un ouvrage d'art situé au niveau de l'échangeur du Coudray, sur la commune du Vieil-Évreux, dans l'Eure.



À cette occasion, la bretelle de sortie 9E2 sera entièrement fermée à la circulation de 9 heures à 16 heures. Une déviation sera mise en place via la RN1013, avec un demi-tour au giratoire des Fayaux, afin de permettre aux usagers de rejoindre leur itinéraire.