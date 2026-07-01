Sa voiture percute un arbre : une conductrice de 21 ans tuée à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime)


La jeune femme, seule à bord de son véhicule, n'a pas survécu à l'accident survenu ce mercredi matin sur le boulevard Industriel à Sotteville-lès-Rouen, près de Rouen.



Mercredi 1 Juillet 2026 - 11:48


La jeune femme était en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
La jeune femme était en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Une femme de 21 ans a perdu la vie ce mercredi matin dans un accident de la circulation qui est survenu sur le boulevard Industriel, à Sotteville-lès-Rouen, dans le sens de circulation Rouen vers l'autoroute A13.

Vers 10 h 24, pour une raison encore inconnue, son véhicule a quitté la route avant de percuter un arbre. Seule impliquée dans l'accident, la conductrice était à l'extérieur de sa voiture lorsque les secours sont arrivés. Elle se trouvait alors en arrêt cardio-respiratoire.

Les secours n'ont pas pu la sauver

Les sapeurs-pompiers et l'équipe du SMUR lui ont immédiatement prodigué les premiers gestes de réanimation. Malgré leurs efforts, le médecin a constaté le décès de la jeune femme sur les lieux de l'accident.

Les circonstances précises de cette perte de contrôle restent à déterminer. Une enquête, confiée aux services de police de Rouen,  devra établir les causes exactes de ce drame.



Tags : accident, enquête, faits divers, police, pompiers, Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos