Université de Rouen : trois campus fermés jusqu’au 24 octobre après l’incendie

L’université de Rouen Normandie ferme temporairement trois de ses campus en Seine-Maritime. Dans un communiqué adressé aux étudiants ce lundi 19 octobre, la présidence annonce une fermeture administrative de cinq jours, « afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens ».
Cette décision intervient après l’incendie du bâtiment 4, l’espace Michel-Serres, sur le campus de Mont-Saint-Aignan, samedi 17 octobre. La présidence invoque également « le contexte des mobilisations sociales actuelles ».
Cette décision intervient après l’incendie du bâtiment 4, l’espace Michel-Serres, sur le campus de Mont-Saint-Aignan, samedi 17 octobre. La présidence invoque également « le contexte des mobilisations sociales actuelles ».
Les bibliothèques et plusieurs services également fermés
La mesure concerne le campus Pasteur, à Rouen, le campus Sciences et Ingénierie du Madrillet, à Saint-Étienne-du-Rouvray, et le campus de Mont-Saint-Aignan, y compris l’Inspé.
Pendant cette période, les bibliothèques universitaires, la Maison de l’université, le service des activités physiques et sportives (SUAPS) et la Maison des langues seront également fermés.
En revanche, les campus d’Évreux, dans l’Eure, et d’Elbeuf, en Seine-Maritime, ainsi que le campus Santé ne sont pas concernés. Leurs activités sont maintenues, précise l’université.
Pendant cette période, les bibliothèques universitaires, la Maison de l’université, le service des activités physiques et sportives (SUAPS) et la Maison des langues seront également fermés.
En revanche, les campus d’Évreux, dans l’Eure, et d’Elbeuf, en Seine-Maritime, ainsi que le campus Santé ne sont pas concernés. Leurs activités sont maintenues, précise l’université.