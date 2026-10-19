Université de Rouen : trois campus fermés jusqu’au 24 octobre après l’incendie

La mesure concerne le campus Pasteur, à Rouen, le campus Sciences et Ingénierie du Madrillet, à Saint-Étienne-du-Rouvray, et le campus de Mont-Saint-Aignan, y compris l’Inspé.



Pendant cette période, les bibliothèques universitaires, la Maison de l’université, le service des activités physiques et sportives (SUAPS) et la Maison des langues seront également fermés.



En revanche, les campus d’Évreux, dans l’Eure, et d’Elbeuf, en Seine-Maritime, ainsi que le campus Santé ne sont pas concernés. Leurs activités sont maintenues, précise l’université.