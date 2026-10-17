Université de Rouen : les cours doivent reprendre lundi, mais le bâtiment incendié restera fermé

Vendredi 16 octobre, le président de l’université de Rouen Normandie annonçait le retour des enseignements en présentiel le lundi 19 octobre et la réouverture de tous les campus aux étudiants, aux personnels et au public. Les activités pédagogiques devaient reprendre selon leur fonctionnement habituel, avec d’éventuelles précisions communiquées par les composantes et les directions.



Quelques heures plus tard, dans la nuit de ce vendredi à samedi, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment B4 Michel-Serres, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Dans un nouveau communiqué publié aujourd'hui, l’université annonce que les dégâts constatés à l’extérieur et à l’intérieur rendent l’ensemble de ce bâtiment inaccessible jusqu’à nouvel ordre. Cette fermeture concerne le bâtiment B4 : l’établissement n’a pas annoncé la fermeture du campus dans son ensemble.