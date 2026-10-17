Université de Rouen : les cours doivent reprendre lundi, mais le bâtiment incendié restera fermé

Légende : Les dégâts provoqués par l'incendie à l’extérieur et à l’intérieur rendent l’ensemble de ce bâtiment inaccessible jusqu’à nouvel ordre, selon le président de l'Université. Photo ©Préfet de la Seine-Maritime/Facebook
Vendredi 16 octobre, le président de l’université de Rouen Normandie annonçait le retour des enseignements en présentiel le lundi 19 octobre et la réouverture de tous les campus aux étudiants, aux personnels et au public. Les activités pédagogiques devaient reprendre selon leur fonctionnement habituel, avec d’éventuelles précisions communiquées par les composantes et les directions.
Quelques heures plus tard, dans la nuit de ce vendredi à samedi, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment B4 Michel-Serres, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Dans un nouveau communiqué publié aujourd'hui, l’université annonce que les dégâts constatés à l’extérieur et à l’intérieur rendent l’ensemble de ce bâtiment inaccessible jusqu’à nouvel ordre. Cette fermeture concerne le bâtiment B4 : l’établissement n’a pas annoncé la fermeture du campus dans son ensemble.
Quelques heures plus tard, dans la nuit de ce vendredi à samedi, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment B4 Michel-Serres, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Dans un nouveau communiqué publié aujourd'hui, l’université annonce que les dégâts constatés à l’extérieur et à l’intérieur rendent l’ensemble de ce bâtiment inaccessible jusqu’à nouvel ordre. Cette fermeture concerne le bâtiment B4 : l’établissement n’a pas annoncé la fermeture du campus dans son ensemble.
Une cellule d'écoute mise en place dès lundi
Le bâtiment, rénové en 2020 pour 11 millions d’euros, abrite deux amphithéâtres et plusieurs services destinés aux étudiants, notamment l’orientation, l’insertion, l’accompagnement du handicap et les relations internationales. L’université indique qu’elle précisera dès que possible comment les activités concernées pourront se poursuivre. Aucune date de réouverture du bâtiment ni solution de remplacement pour les cours qui s’y tiennent n’est encore annoncée. Une cellule d’écoute pour les étudiants et les personnels doit être mise en place dès lundi.
Les premiers éléments de l’enquête orientent les investigations vers un acte d'origine criminelle, sans que les causes précises du départ de feu soient encore établies. Aucun blessé n’a été signalé.
Les premiers éléments de l’enquête orientent les investigations vers un acte d'origine criminelle, sans que les causes précises du départ de feu soient encore établies. Aucun blessé n’a été signalé.