A13/A29 : des fermetures jusqu’en décembre à l’échangeur de Quetteville, dans le Calvados

D’autres restrictions sont prévues de 20 heures à 6 heures :



► Dans la nuit du 2 au 3 novembre, les nuits du 16 au 19 novembre et dans la nuit du 7 au 8 décembre : fermeture de l’A29 dans le sens Le Havre vers l’A13, en direction de Caen et de Paris. La sortie sera obligatoire au diffuseur n° 2 du Plateau. La bretelle d’entrée du diffuseur n° 1 de Chenard vers l’A13 sera également fermée.



► Dans les nuits du 5 au 6 novembre et du 9 au 10 novembre : ces mêmes restrictions s’appliqueront, auxquelles s’ajoutera la fermeture des deux bretelles reliant l’A13, depuis Paris et depuis Caen, à l’A29 vers Le Havre.



► Dans la nuit du 9 au 10 décembre : fermeture de la bretelle reliant l’A13 en provenance de Caen à l’A29 vers Le Havre.



Sanef précise que ces dates et horaires peuvent évoluer selon la météo ou les aléas du chantier. Pour préparer leur trajet, les conducteurs peuvent consulter le site de Sanef, écouter Sanef 107.7 ou joindre le service client au 09 708 08 709.