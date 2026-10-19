A13/A29 : des fermetures jusqu’en décembre à l’échangeur de Quetteville, dans le Calvados

Légende : La société Sanef va engager la réalisation de la chaussée définitive à l’échangeur de Quetteville, dans le cadre des travaux du péage en flux libre.
Les automobilistes qui rejoignent Le Havre depuis l’A13 vont devoir adapter leurs trajets. La société Sanef, gestionnaire de l'autoroute, engage la réalisation de la chaussée définitive à l’échangeur de Quetteville, dans le Calvados, dans le cadre des travaux du péage en flux libre. Le chantier se déroule du 19 octobre au 10 décembre 2026.
Depuis juillet, les véhicules circulent sur une section remise à l’axe, dont la chaussée définitive restait à réaliser. Cette nouvelle phase comprend également l’installation de dispositifs de retenue et de trois portiques de signalisation. Plusieurs fermetures de bretelles et de l’A29 sont programmées.
Depuis juillet, les véhicules circulent sur une section remise à l’axe, dont la chaussée définitive restait à réaliser. Cette nouvelle phase comprend également l’installation de dispositifs de retenue et de trois portiques de signalisation. Plusieurs fermetures de bretelles et de l’A29 sont programmées.
Deux premières fermetures en continu en octobre
► Du lundi 19 octobre à 6 heures au vendredi 23 octobre à 20 heures, la bretelle reliant l’A13 en provenance de Paris à l’A29 vers Le Havre est fermée, jour et nuit.
► Du lundi 26 octobre à 6 heures au vendredi 30 octobre à 20 heures, la fermeture concernera la bretelle reliant l’A13 en provenance de Caen à l’A29 vers Le Havre, également jour et nuit.
► Du lundi 26 octobre à 6 heures au vendredi 30 octobre à 20 heures, la fermeture concernera la bretelle reliant l’A13 en provenance de Caen à l’A29 vers Le Havre, également jour et nuit.
Des coupures nocturnes en novembre et décembre
D’autres restrictions sont prévues de 20 heures à 6 heures :
► Dans la nuit du 2 au 3 novembre, les nuits du 16 au 19 novembre et dans la nuit du 7 au 8 décembre : fermeture de l’A29 dans le sens Le Havre vers l’A13, en direction de Caen et de Paris. La sortie sera obligatoire au diffuseur n° 2 du Plateau. La bretelle d’entrée du diffuseur n° 1 de Chenard vers l’A13 sera également fermée.
► Dans les nuits du 5 au 6 novembre et du 9 au 10 novembre : ces mêmes restrictions s’appliqueront, auxquelles s’ajoutera la fermeture des deux bretelles reliant l’A13, depuis Paris et depuis Caen, à l’A29 vers Le Havre.
► Dans la nuit du 9 au 10 décembre : fermeture de la bretelle reliant l’A13 en provenance de Caen à l’A29 vers Le Havre.
Sanef précise que ces dates et horaires peuvent évoluer selon la météo ou les aléas du chantier. Pour préparer leur trajet, les conducteurs peuvent consulter le site de Sanef, écouter Sanef 107.7 ou joindre le service client au 09 708 08 709.
► Dans la nuit du 2 au 3 novembre, les nuits du 16 au 19 novembre et dans la nuit du 7 au 8 décembre : fermeture de l’A29 dans le sens Le Havre vers l’A13, en direction de Caen et de Paris. La sortie sera obligatoire au diffuseur n° 2 du Plateau. La bretelle d’entrée du diffuseur n° 1 de Chenard vers l’A13 sera également fermée.
► Dans les nuits du 5 au 6 novembre et du 9 au 10 novembre : ces mêmes restrictions s’appliqueront, auxquelles s’ajoutera la fermeture des deux bretelles reliant l’A13, depuis Paris et depuis Caen, à l’A29 vers Le Havre.
► Dans la nuit du 9 au 10 décembre : fermeture de la bretelle reliant l’A13 en provenance de Caen à l’A29 vers Le Havre.
Sanef précise que ces dates et horaires peuvent évoluer selon la météo ou les aléas du chantier. Pour préparer leur trajet, les conducteurs peuvent consulter le site de Sanef, écouter Sanef 107.7 ou joindre le service client au 09 708 08 709.