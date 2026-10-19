Pillages à Rouen : jusqu’à quatorze mois de prison ferme pour les premiers condamnés

Légende : Des débordements ont eu lieu à Saint-Sever dans le courant de l'après-midi ainsi qu'aux Docks76. Dix personnes ont été placées en garde à vue, dont huit mineurs, « essentiellement pour attroupements », précise le procureur de la République - Photo © N.C./infonormandie
Les premières peines de prison sont tombées après les pillages dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Dans une communication transmise ce lundi 19 octobre, le procureur de la République, Sébastien Gallois, détaille trois décisions rendues en comparution immédiate.
La peine la plus lourde concerne un homme retrouvé dans le magasin Achat d’Or, rue de la République, avec des chaînes et des bagues dans les poches. Condamné à huit mois de prison avec mandat de dépôt, il a également vu deux précédents sursis révoqués, à hauteur de six mois. Soit quatorze mois de prison ferme au total, assortis d’une interdiction de paraître dans le centre de Rouen.
La peine la plus lourde concerne un homme retrouvé dans le magasin Achat d’Or, rue de la République, avec des chaînes et des bagues dans les poches. Condamné à huit mois de prison avec mandat de dépôt, il a également vu deux précédents sursis révoqués, à hauteur de six mois. Soit quatorze mois de prison ferme au total, assortis d’une interdiction de paraître dans le centre de Rouen.
Interpellé avec trois boîtes de chaussures dans les mains
Un deuxième prévenu avait été interpellé dans le magasin Courir, rue du Gros-Horloge, avec « trois boîtes de chaussures dans les mains », indique le procureur. Il détenait également une bague, présentée comme ayant été achetée à quelqu’un dans la rue. Il a été condamné à douze mois de prison, dont six avec sursis probatoire. Un mandat de dépôt a été prononcé pour les six mois ferme, ainsi qu’une interdiction de paraître à Rouen-centre.
Le troisième homme, interpellé pour des vols au magasin Micromania, place du Vieux-Marché, a écopé de six mois de prison ferme et de la même interdiction de paraître. Le parquet énumère dans ce dossier trois manettes de jeu, un chargeur, un écran, une carte bancaire et 1 000 euros. Il ne précise pas si cette condamnation s’accompagne d’un mandat de dépôt.
Le troisième homme, interpellé pour des vols au magasin Micromania, place du Vieux-Marché, a écopé de six mois de prison ferme et de la même interdiction de paraître. Le parquet énumère dans ce dossier trois manettes de jeu, un chargeur, un écran, une carte bancaire et 1 000 euros. Il ne précise pas si cette condamnation s’accompagne d’un mandat de dépôt.
Dix nouvelles gardes à vue à Saint-Sever et aux Docks
Parallèlement, de nouveaux débordements ont eu lieu dans la seconde partie de l’après-midi de ce lundi, dans les quartiers Saint-Sever et des Docks, à Rouen. Dix personnes ont été placées en garde à vue, dont huit mineurs, « essentiellement pour attroupements », précise Sébastien Gallois.
Deux autres dossiers, concernant des violences sur des policiers et des gendarmes, sont toujours en cours de jugement. Les décisions étaient attendues dans la soirée.
Deux autres dossiers, concernant des violences sur des policiers et des gendarmes, sont toujours en cours de jugement. Les décisions étaient attendues dans la soirée.