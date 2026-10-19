Pillages à Rouen : jusqu’à quatorze mois de prison ferme pour les premiers condamnés

Un deuxième prévenu avait été interpellé dans le magasin Courir, rue du Gros-Horloge, avec « trois boîtes de chaussures dans les mains », indique le procureur. Il détenait également une bague, présentée comme ayant été achetée à quelqu’un dans la rue. Il a été condamné à douze mois de prison, dont six avec sursis probatoire. Un mandat de dépôt a été prononcé pour les six mois ferme, ainsi qu’une interdiction de paraître à Rouen-centre.



Le troisième homme, interpellé pour des vols au magasin Micromania, place du Vieux-Marché, a écopé de six mois de prison ferme et de la même interdiction de paraître. Le parquet énumère dans ce dossier trois manettes de jeu, un chargeur, un écran, une carte bancaire et 1 000 euros. Il ne précise pas si cette condamnation s’accompagne d’un mandat de dépôt.