 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Rouen, Seine-Maritime


Rouen : Malvina, 17 ans, retrouvée « saine et sauve » annonce sa maman


L’adolescente a été retrouvée ce lundi 19 octobre dans l’agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Sa maman, soulagée, le confirme à InfoNormandie.


Publié le Lundi 19 Octobre 2026 à 18:24



Un  immense soulagement pour la maman de Malvina. Sa fille de 17 ans a été retrouvée « saine et sauve » ce lundi dans l’agglomération rouennaise, nous confirme-t-elle.

« Je peux vous assurer, c’était long et épuisant de ne pas avoir ma fille », confie cette mère, soulagée.

L’adolescente, dont la disparition remontait au 3 octobre, était susceptible de se trouver en région parisienne. Les recherches se concentraient notamment sur Paris, autour de la rue de Tolbiac, Le Kremlin-Bicêtre et Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.

Entendue par les enquêteurs

La jeune fille est actuellement entendue par les enquêteurs à l’hôtel de police de Rouen. Les circonstances de sa disparition et de sa découverte ne sont pas précisées à ce stade.
 


Vous pouvez réagir à cet article
Pillages à Rouen : jusqu’à quatorze mois de prison ferme pour les premiers condamnés
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…