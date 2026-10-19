Rouen : Malvina, 17 ans, retrouvée « saine et sauve » annonce sa maman

Un immense soulagement pour la maman de Malvina. Sa fille de 17 ans a été retrouvée « saine et sauve » ce lundi dans l’agglomération rouennaise, nous confirme-t-elle.



« Je peux vous assurer, c’était long et épuisant de ne pas avoir ma fille », confie cette mère, soulagée.



L’adolescente, dont la disparition remontait au 3 octobre, était susceptible de se trouver en région parisienne. Les recherches se concentraient notamment sur Paris, autour de la rue de Tolbiac, Le Kremlin-Bicêtre et Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.