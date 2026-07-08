Une moissonneuse-batteuse s'embrase, 2,5 hectares de blé détruits près de Lillebonne


Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans une parcelle de blé sur pied à Saint-Nicolas-de-la-Taille, en Seine-Maritime. Le feu, parti d'une moissonneuse-batteuse en flammes, a parcouru 2,5 hectares de culture avant d'être maîtrisé par les sapeurs-pompiers.



Mercredi 8 Juillet 2026 - 22:29


Quelque 2,5 ha d'une parcelle de blé ont été la proie des flammes, après qu'un engin agricle a pris feiu - Illustration © Adobe Stock
Quelque 2,5 ha d'une parcelle de blé ont été la proie des flammes, après qu'un engin agricle a pris feiu - Illustration © Adobe Stock
Ce mercredi soir, vers 22 heures, un important dispositif de secours a été déployé au lieu-dit Val au Geai, à Saint-Nicolas-de-la-Taille, dans le pays de Caux pour un feu de champ de blé sur pied.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté qu'une moissonneuse-batteuse était en flammes au cœur d'une parcelle de 11 hectares. L'incendie s'était propagé à la culture environnante, tandis que des habitations situées à proximité étaient menacées.

La propagation des flammes stoppée

Vingt-sept sapeurs-pompiers, avec  neuf engins, ont procédé à la reconnaissance des lieux, mis en place un périmètre de sécurité, protégé les pavillons voisins avant d'attaquer le sinistre. Les opérations se sont poursuivies par le noyage des points chauds afin d'écarter tout risque de reprise.

Le bilan définitif fait état de 2,5 hectares de blé détruits par les flammes. Grâce à la rapidité de l'intervention et aux moyens engagés, l'incendie n'a pas gagné le reste de la parcelle ni les habitations voisines.



Tags : enquête, faits divers, incendie, pompiers, Saint-Nicolas-de-la-Taille, Seine-Maritime


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