Une moissonneuse-batteuse s'embrase, 2,5 hectares de blé détruits près de Lillebonne

Vingt-sept sapeurs-pompiers, avec neuf engins, ont procédé à la reconnaissance des lieux, mis en place un périmètre de sécurité, protégé les pavillons voisins avant d'attaquer le sinistre. Les opérations se sont poursuivies par le noyage des points chauds afin d'écarter tout risque de reprise.



Le bilan définitif fait état de 2,5 hectares de blé détruits par les flammes. Grâce à la rapidité de l'intervention et aux moyens engagés, l'incendie n'a pas gagné le reste de la parcelle ni les habitations voisines.