France-Maroc : des restrictions en Seine-Maritime pour éviter les débordements

Les artifices de divertissement et articles pyrotechniques sont interdits dans tout le département. - Illustration © Pexels / Beyza Kaplan
Le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc, programmé ce jeudi 9 juillet à 22 heures, sera particulièrement encadré en Seine-Maritime. La préfecture a annoncé ce mercredi plusieurs mesures préventives, applicables sur l’ensemble du département.
Objectif affiché : limiter les risques de débordements lors des rassemblements qui pourraient accompagner la rencontre. Les forces de sécurité intérieure seront mobilisées pour veiller au respect de ces restrictions.
Objectif affiché : limiter les risques de débordements lors des rassemblements qui pourraient accompagner la rencontre. Les forces de sécurité intérieure seront mobilisées pour veiller au respect de ces restrictions.
Artifices, carburant et alcool visés
La première mesure concerne les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques. Leur acquisition, détention, port, transport et utilisation sont interdits à partir de ce mercredi 8 juillet à 18 heures, et jusqu’au lundi 20 juillet à 20 heures. La préfecture précise que cette interdiction couvre toute la phase finale de la Coupe du monde, ainsi que la période du 14-Juillet. Les professionnels disposant des certifications nécessaires ne sont pas concernés.
Autre restriction : la vente de carburant et de gaz inflammable dans des contenants individuels est interdite, tout comme le port, le transport et l’utilisation de substances ou mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs. Cette mesure s’applique du mercredi 8 juillet à 18 heures au vendredi 10 juillet à 10 heures.
Autre restriction : la vente de carburant et de gaz inflammable dans des contenants individuels est interdite, tout comme le port, le transport et l’utilisation de substances ou mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs. Cette mesure s’applique du mercredi 8 juillet à 18 heures au vendredi 10 juillet à 10 heures.
Les terrasses épargnées par ces mesures
Enfin, la vente à emporter, la consommation et la détention d’alcool sur la voie publique et les terrains publics seront interdites du jeudi 9 juillet à 20 heures au vendredi 10 juillet à 8 heures. Les terrasses des débits de boissons ne sont pas visées, sous réserve du respect des licences en vigueur.
Dans son communiqué, la préfecture insiste sur la responsabilité individuelle : « Le préfet de la Seine-Maritime appelle à la responsabilité de chacun et à la vigilance pour permettre le bon déroulement de ce rassemblement sportif ». Elle salue également la mobilisation des forces de l’ordre, des secours, des polices municipales, des bénévoles des associations agréées de sécurité civile et des agents de sécurité.
Dans son communiqué, la préfecture insiste sur la responsabilité individuelle : « Le préfet de la Seine-Maritime appelle à la responsabilité de chacun et à la vigilance pour permettre le bon déroulement de ce rassemblement sportif ». Elle salue également la mobilisation des forces de l’ordre, des secours, des polices municipales, des bénévoles des associations agréées de sécurité civile et des agents de sécurité.