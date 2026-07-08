France-Maroc : des restrictions en Seine-Maritime pour éviter les débordements

Enfin, la vente à emporter, la consommation et la détention d’alcool sur la voie publique et les terrains publics seront interdites du jeudi 9 juillet à 20 heures au vendredi 10 juillet à 8 heures. Les terrasses des débits de boissons ne sont pas visées, sous réserve du respect des licences en vigueur.



Dans son communiqué, la préfecture insiste sur la responsabilité individuelle : « Le préfet de la Seine-Maritime appelle à la responsabilité de chacun et à la vigilance pour permettre le bon déroulement de ce rassemblement sportif ». Elle salue également la mobilisation des forces de l’ordre, des secours, des polices municipales, des bénévoles des associations agréées de sécurité civile et des agents de sécurité.