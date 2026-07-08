Seine-Maritime : feu de moissonneuse-batteuse à Croixdalle, 7,5 hectares de blé détruits

Le feu se serait déclaré sur une moissonneuse batteuse avant de se propagéer à la parcelle de blé - Illustration © infonormandie
Le feu s'est déclaré vers 12h45, route de Bures, à Croixdalle. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un incendie qui ravageait un champ de blé sur pied de 11 hectares, après un départ de feu impliquant une moissonneuse-batteuse.
Vingt engins et 47 sapeurs-pompiers ont été déployés sur les lieux. Les secours ont procédé à une reconnaissance terrestre et aérienne à l'aide d'un drone, avant de mettre en place un périmètre de sécurité. Les opérations d'extinction ont permis de stopper la progression des flammes, puis un noyage des points chauds a été effectué afin d'éviter toute reprise.
Vingt engins et 47 sapeurs-pompiers ont été déployés sur les lieux. Les secours ont procédé à une reconnaissance terrestre et aérienne à l'aide d'un drone, avant de mettre en place un périmètre de sécurité. Les opérations d'extinction ont permis de stopper la progression des flammes, puis un noyage des points chauds a été effectué afin d'éviter toute reprise.
7,5 hectares partis en fumée
Le bilan définitif fait état de 7,5 hectares de blé détruits. Aucune victime n'est à déplorer. Les circonstances précises du départ de feu, lié à la moissonneuse-batteuse, ne sont pas détaillées. Ce nouvel incendie intervient dans un contexte de fortes chaleurs et de sécheresse de la végétation, particulièrement propices aux feux de récoltes.
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