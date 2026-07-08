Seine-Maritime : feu de moissonneuse-batteuse à Croixdalle, 7,5 hectares de blé détruits

Le feu s'est déclaré vers 12h45, route de Bures, à Croixdalle. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un incendie qui ravageait un champ de blé sur pied de 11 hectares, après un départ de feu impliquant une moissonneuse-batteuse.



Vingt engins et 47 sapeurs-pompiers ont été déployés sur les lieux. Les secours ont procédé à une reconnaissance terrestre et aérienne à l'aide d'un drone, avant de mettre en place un périmètre de sécurité. Les opérations d'extinction ont permis de stopper la progression des flammes, puis un noyage des points chauds a été effectué afin d'éviter toute reprise.