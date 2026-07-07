Feux de végétation : la Seine-Maritime renforce sa vigilance face à un risque en hausse

Les agriculteurs sont également invités à redoubler de prudence durant les récoltes. Illustration © infonormandie
Depuis le début de l'année 2026, le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS 76) est déjà intervenu 121 fois pour des feux de végétation, principalement depuis le mois d'avril. Une évolution qui confirme l'installation durable de ce risque dans le département, sous l'effet du changement climatique.
En 2025, 274 interventions avaient été recensées, contre 151 en 2024 et 243 en 2023, année marquée par plusieurs épisodes de canicule. Les départs de feu surviennent également de plus en plus tôt dans la saison : 23 interventions ont déjà été enregistrées en avril 2026, contre seulement cinq en avril 2024.
En 2025, 274 interventions avaient été recensées, contre 151 en 2024 et 243 en 2023, année marquée par plusieurs épisodes de canicule. Les départs de feu surviennent également de plus en plus tôt dans la saison : 23 interventions ont déjà été enregistrées en avril 2026, contre seulement cinq en avril 2024.
Des moyens renforcés pour le SDIS 76
Face à cette évolution, les capacités d'intervention ont été renforcées grâce au pacte capacitaire financé par l'État après les grands incendies de 2022. Le SDIS 76 a notamment reçu huit nouveaux véhicules spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt, destinés à améliorer la rapidité et l'efficacité des interventions.
La solidarité nationale est également mobilisée. Un groupe d'intervention feux de forêt (GIFF) de Seine-Maritime est actuellement déployé dans l'Aude, durement touchée par les incendies. Ces équipes pourront être rappelées dans le département si la situation venait à l'exiger.
La solidarité nationale est également mobilisée. Un groupe d'intervention feux de forêt (GIFF) de Seine-Maritime est actuellement déployé dans l'Aude, durement touchée par les incendies. Ces équipes pourront être rappelées dans le département si la situation venait à l'exiger.
Un département particulièrement concerné
La Seine-Maritime compte 113 000 hectares de forêt, soit 18 % de son territoire, tandis que les surfaces agricoles représentent 61 % du département. Des espaces qui peuvent rapidement devenir vulnérables en période de fortes chaleurs et de sécheresse.
Les autorités rappellent que neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine, souvent liés à une imprudence.
Les autorités rappellent que neuf départs de feu sur dix sont d'origine humaine, souvent liés à une imprudence.
Les bons réflexes à adopter
Le préfet appelle chacun à respecter quelques règles simples : ne jamais allumer de feu en forêt ou à proximité ; ne pas jeter de mégots, même éteints ; éviter les outils ou équipements produisant des étincelles près des zones végétalisées (barbecue, disqueuse, feux festifs...); rester sur les chemins balisés en forêt et respecter les éventuelles restrictions d'accès ;
En cas de départ de feu, appeler immédiatement le 18 ou le 112, s'éloigner des flammes et ne jamais tenter de traverser un front de feu.
En cas de départ de feu, appeler immédiatement le 18 ou le 112, s'éloigner des flammes et ne jamais tenter de traverser un front de feu.
Vigilance accrue pendant les moissons
Les agriculteurs sont également invités à redoubler de prudence durant les récoltes. Les services de l'État recommandent notamment d'entretenir régulièrement les moissonneuses-batteuses et autres engins agricoles, de les équiper d'un extincteur et d'une batte à feu, de créer des bandes coupe-feu autour des parcelles les plus exposées et d'éviter les travaux pendant les heures les plus chaudes de la journée.
En cas d'incendie, il est essentiel de transmettre rapidement aux secours la localisation précise, les accès praticables, la nature des cultures concernées, la superficie menacée ainsi que la direction du vent.
En cas d'incendie, il est essentiel de transmettre rapidement aux secours la localisation précise, les accès praticables, la nature des cultures concernées, la superficie menacée ainsi que la direction du vent.
- 121 interventions pour feux de végétation en Seine-Maritime depuis le début de 2026.
- 274 interventions en 2025.
- 23 interventions dès le mois d'avril 2026.
- 113 000 hectares de forêt dans le département.
- 61 % du territoire est constitué de surfaces agricoles.
- 9 feux sur 10 sont d'origine humaine.
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