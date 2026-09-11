Une femme âgée séquestrée et violentée à Rouen pour une dette de téléphone

Trois des auteurs des violences et de la séquestration ont été placés ce soir en détention provisoire, dans l'attente de leur jugement - Illustration © Adobe Stock
Une femme âgée, dont l'âge précis n'a pas été communiqué, a été retenue contre son gré dans un appartement situé à Rouen par deux hommes et trois femmes, dans la nuit du 4 au 5 septembre. Au cours de cette séquestration, la victime a notamment subi des violences.
Selon les premiers éléments communiqués ce soir par le parquet de Rouen, les cinq suspects auraient cherché à lui dérober son téléphone portable en contrepartie d’une dette. Ils ont été interpellés puis placés en garde à vue hier, jeudi 10 septembre.
Selon les premiers éléments communiqués ce soir par le parquet de Rouen, les cinq suspects auraient cherché à lui dérober son téléphone portable en contrepartie d’une dette. Ils ont été interpellés puis placés en garde à vue hier, jeudi 10 septembre.
Trois suspects incarcérés
Les cinq mis en cause ont été présentés ce vendredi 11 septembre au tribunal correctionnel de Rouen dans le cadre d’une comparution immédiate. Ils sont poursuivis pour séquestration, violences aggravées et vol.
L’affaire a finalement été renvoyée au 23 octobre 2026. Dans l’attente de leur procès, trois prévenus ont été placés en détention provisoire. Les deux autres ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, indique le parquet.
L’affaire a finalement été renvoyée au 23 octobre 2026. Dans l’attente de leur procès, trois prévenus ont été placés en détention provisoire. Les deux autres ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, indique le parquet.