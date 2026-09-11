Une femme âgée séquestrée et violentée à Rouen pour une dette de téléphone

Cinq personnes ont été déférées devant le tribunal correctionnel après la séquestration et l’agression d’une femme âgée. Trois ont été placées en détention provisoire, ce vendredi soir.

Publié le Vendredi 11 Septembre 2026 à 20:08