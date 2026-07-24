Trois victimes désincarcérées après un accident sur l’A29 à Illois, en Seine-Maritime

Les victimes sont un homme de 56 ans, une femme de 57 ans et une femme de 82 ans. Toutes trois, blessées en urgence relative, ont été évacuées vers un centre hospitalier.



Le conducteur du véhicule utilitaire, un homme de 34 ans, est sorti indemne de la collision. Choqué, il a été laissé sur place après examen.



Dix-neuf sapeurs-pompiers, répartis sur huit engins, ont été mobilisés aux côtés de la gendarmerie. L’hélicoptère Dragon 76 a également été engagé, mais l’état des victimes n’a finalement pas nécessité de transport héliporté.



L’autoroute A29 est restée fermée à la circulation pendant environ deux heures afin de permettre les opérations de secours et de sécurisation des lieux.