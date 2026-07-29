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Un obus allemand remonté dans les filets d'un navire de pêche au large de Dieppe


Une munition datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte par un navire de pêche, ce mercredi 29 juillet, au large de Dieppe. Des plongeurs-démineurs ont été mobilisés pour la détruire.


Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 à 23:10



La munition a été identifiée comme un obus allemand de la Seconde Guerre mondiale, mesurant 38 centimètres de long pour 10,5 centimètres de diamètre. - Photo © Préfecture maritime
La munition a été identifiée comme un obus allemand de la Seconde Guerre mondiale, mesurant 38 centimètres de long pour 10,5 centimètres de diamètre. - Photo © Préfecture maritime
La découverte aurait pu réserver une mauvaise surprise à l’équipage. Dans la matinée, le capitaine d’un navire de pêche a signalé au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez qu’une munition historique venait d’être remontée dans ses filets au large de Dieppe, en Seine-Maritime.

Le centre des opérations maritimes a engagé le groupe de plongeurs-démineurs de la Manche. Une équipe, alors mobilisée sur une autre opération à Oye-Plage, dans le Pas-de-Calais, a rejoint Dieppe avec l’appui de la vedette côtière Yser de la gendarmerie maritime.

L'engin explosif détruit en mer

À la mi-journée, quatre plongeurs-démineurs ont embarqué dans le port de Dieppe avant d’être transférés en mer sur le navire de pêche. La munition a été identifiée comme un obus allemand de la Seconde Guerre mondiale, mesurant 38 centimètres de long pour 10,5 centimètres de diamètre.

L’engin a été transporté vers une zone spécialement prévue pour ce type d’intervention. Un avis urgent aux navigateurs a également été diffusé afin d’éloigner les autres usagers de la mer. L’obus a finalement été neutralisé à 13h25.
 

A SAVOIR ---Que faire en cas de découverte d’une munition ?
La préfecture maritime rappelle qu’il ne faut ni toucher ni déplacer un engin suspect. Il est recommandé de relever sa position GPS, de prendre éventuellement une photo à distance et de prévenir le CROSS en composant le 196, ou d’alerter la police ou la gendarmerie.


Tags : Dieppe, explosif, faits divers, Manche, navire de pêche, obus, Seine-Maritime

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