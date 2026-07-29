Un obus allemand remonté dans les filets d'un navire de pêche au large de Dieppe

Une munition datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte par un navire de pêche, ce mercredi 29 juillet, au large de Dieppe. Des plongeurs-démineurs ont été mobilisés pour la détruire.

Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 à 23:10