Un obus allemand remonté dans les filets d'un navire de pêche au large de Dieppe

La munition a été identifiée comme un obus allemand de la Seconde Guerre mondiale, mesurant 38 centimètres de long pour 10,5 centimètres de diamètre. - Photo © Préfecture maritime
La découverte aurait pu réserver une mauvaise surprise à l’équipage. Dans la matinée, le capitaine d’un navire de pêche a signalé au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez qu’une munition historique venait d’être remontée dans ses filets au large de Dieppe, en Seine-Maritime.
Le centre des opérations maritimes a engagé le groupe de plongeurs-démineurs de la Manche. Une équipe, alors mobilisée sur une autre opération à Oye-Plage, dans le Pas-de-Calais, a rejoint Dieppe avec l’appui de la vedette côtière Yser de la gendarmerie maritime.
Le centre des opérations maritimes a engagé le groupe de plongeurs-démineurs de la Manche. Une équipe, alors mobilisée sur une autre opération à Oye-Plage, dans le Pas-de-Calais, a rejoint Dieppe avec l’appui de la vedette côtière Yser de la gendarmerie maritime.
L'engin explosif détruit en mer
À la mi-journée, quatre plongeurs-démineurs ont embarqué dans le port de Dieppe avant d’être transférés en mer sur le navire de pêche. La munition a été identifiée comme un obus allemand de la Seconde Guerre mondiale, mesurant 38 centimètres de long pour 10,5 centimètres de diamètre.
L’engin a été transporté vers une zone spécialement prévue pour ce type d’intervention. Un avis urgent aux navigateurs a également été diffusé afin d’éloigner les autres usagers de la mer. L’obus a finalement été neutralisé à 13h25.
L’engin a été transporté vers une zone spécialement prévue pour ce type d’intervention. Un avis urgent aux navigateurs a également été diffusé afin d’éloigner les autres usagers de la mer. L’obus a finalement été neutralisé à 13h25.
A SAVOIR ---Que faire en cas de découverte d’une munition ?
La préfecture maritime rappelle qu’il ne faut ni toucher ni déplacer un engin suspect. Il est recommandé de relever sa position GPS, de prendre éventuellement une photo à distance et de prévenir le CROSS en composant le 196, ou d’alerter la police ou la gendarmerie.
La préfecture maritime rappelle qu’il ne faut ni toucher ni déplacer un engin suspect. Il est recommandé de relever sa position GPS, de prendre éventuellement une photo à distance et de prévenir le CROSS en composant le 196, ou d’alerter la police ou la gendarmerie.