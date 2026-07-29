Grève surprise à la SNCF : trafic perturbé à prévoir ce week-end sur plusieurs lignes Normandes

Un mouvement social local inopiné va perturber la circulation des trains en Normandie du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août. SNCF Voyageurs conseille de reporter les déplacements lorsque cela est possible.

Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 à 17:27