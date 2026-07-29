Grève surprise à la SNCF : trafic perturbé à prévoir ce week-end sur plusieurs lignes Normandes

Cette grève surprise intervient lors d’un week-end de chassé-croisé estival, durant lequel une forte affluence est attendue - Photo © CL/infonormandie
Les voyageurs devront s’attendre à des suppressions ou à des modifications de trains dès ce vendredi 31 juillet sur plusieurs grands axes ferroviaires normands. Le mouvement touchera les lignes Nomad Résa Paris–Caen–Cherbourg, Paris–Rouen–Le Havre et Paris–Trouville-Deauville.
Les trains Nomad circulant entre Paris, Vernon et Rouen ainsi qu’entre Paris et Évreux seront également concernés. En revanche, le trafic est annoncé normal sur la ligne Paris–Granville et sur les autres lignes du réseau régional.
Les trains Nomad circulant entre Paris, Vernon et Rouen ainsi qu’entre Paris et Évreux seront également concernés. En revanche, le trafic est annoncé normal sur la ligne Paris–Granville et sur les autres lignes du réseau régional.
Un week-end chargé dans les gares
Cette perturbation intervient lors d’un week-end de chassé-croisé estival, durant lequel une forte affluence est attendue. SNCF Voyageurs invite donc les passagers à reporter leur voyage dans la mesure du possible.
Des mesures commerciales permettent d’échanger ou de faire rembourser gratuitement les billets concernés. Les voyageurs munis d’un billet Nomad Résa devront impérativement procéder à son échange avant d’emprunter un autre train : aucun report ne sera accepté sans modification préalable de la réservation.
Le programme des circulations pour samedi 1er et dimanche 2 août doit être communiqué prochainement. Les voyageurs sont invités à vérifier leur train la veille du départ à partir de 17 heures sur le site SNCF Nomad.
Des mesures commerciales permettent d’échanger ou de faire rembourser gratuitement les billets concernés. Les voyageurs munis d’un billet Nomad Résa devront impérativement procéder à son échange avant d’emprunter un autre train : aucun report ne sera accepté sans modification préalable de la réservation.
Le programme des circulations pour samedi 1er et dimanche 2 août doit être communiqué prochainement. Les voyageurs sont invités à vérifier leur train la veille du départ à partir de 17 heures sur le site SNCF Nomad.