Un joueur du Calvados remporte plus de 45 700 € au casino de Ouistreham

Le gagnant souhaitant rester anonyme, c’est l'équipe machines à sous du casino qui s’est prêté au jeu de la photo dont, à droite, la présence de William Hardy, le nouveau directeur des jeux du Casino depuis le 9 juin de cette année
De retour de vacances, cet habitué de l’établissement s’était rendu au casino avec son épouse après avoir eu, selon lui, un « pressentiment ». Quelques parties plus tard, le jackpot tombait sur l’une des machines à sous progressives JIN JI BAO XI.
Ce gain est le troisième plus important enregistré cette année au casino de Ouistreham, derrière deux jackpots de 49 905 € en janvier et de 46 858 € en avril, remportés sur les mêmes machines. Installées depuis 2022, elles ont déjà distribué plusieurs gros gains, dont un record de 92 841 € en octobre 2024.
Le casino, actuellement en pleine rénovation, reste ouvert pendant toute la durée des travaux.
Ce gain est le troisième plus important enregistré cette année au casino de Ouistreham, derrière deux jackpots de 49 905 € en janvier et de 46 858 € en avril, remportés sur les mêmes machines. Installées depuis 2022, elles ont déjà distribué plusieurs gros gains, dont un record de 92 841 € en octobre 2024.
Le casino, actuellement en pleine rénovation, reste ouvert pendant toute la durée des travaux.