Un joueur du Calvados remporte plus de 45 700 € au casino de Ouistreham

De retour de vacances, cet habitué de l’établissement s’était rendu au casino avec son épouse après avoir eu, selon lui, un « pressentiment ». Quelques parties plus tard, le jackpot tombait sur l’une des machines à sous progressives JIN JI BAO XI.



Ce gain est le troisième plus important enregistré cette année au casino de Ouistreham, derrière deux jackpots de 49 905 € en janvier et de 46 858 € en avril, remportés sur les mêmes machines. Installées depuis 2022, elles ont déjà distribué plusieurs gros gains, dont un record de 92 841 € en octobre 2024.



Le casino, actuellement en pleine rénovation, reste ouvert pendant toute la durée des travaux.