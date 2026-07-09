Un joueur du Calvados remporte plus de 45 700 € au casino de Ouistreham


Un quinquagénaire du Calvados a remporté un jackpot de 45 715 € ce jeudi 9 juillet au casino Barrière de Ouistreham Riva-Bella. Un gain décroché sur une mise de seulement 3,40 €.



Jeudi 9 Juillet 2026 - 18:37


Le gagnant souhaitant rester anonyme, c’est l'équipe machines à sous du casino qui s’est prêté au jeu de la photo dont, à droite, la présence de William Hardy, le nouveau directeur des jeux du Casino depuis le 9 juin de cette année
Le gagnant souhaitant rester anonyme, c’est l'équipe machines à sous du casino qui s’est prêté au jeu de la photo dont, à droite, la présence de William Hardy, le nouveau directeur des jeux du Casino depuis le 9 juin de cette année
De retour de vacances, cet habitué de l’établissement s’était rendu au casino avec son épouse après avoir eu, selon lui, un « pressentiment ». Quelques parties plus tard, le jackpot tombait sur l’une des machines à sous progressives JIN JI BAO XI.

Ce gain est le troisième plus important enregistré cette année au casino de Ouistreham, derrière deux jackpots de 49 905 € en janvier et de 46 858 € en avril, remportés sur les mêmes machines. Installées depuis 2022, elles ont déjà distribué plusieurs gros gains, dont un record de 92 841 € en octobre 2024.

Le casino, actuellement en pleine rénovation, reste ouvert pendant toute la durée des travaux.




Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…