14-Juillet dans l’Eure : des communes renoncent aux feux d’artifice, d’autres maintiennent leurs festivités

Alors que le préfet de l’Eure a renforcé les mesures de prévention contre les risques d’incendie à l’approche de la Fête nationale, les municipalités prennent leurs propres décisions en fonction de la situation locale.



À Ézy-sur-Eure, la municipalité a annoncé l’annulation du feu d’artifice prévu le 14 juillet. Elle justifie cette décision par les conditions météorologiques actuelles et les prévisions pour les prochains jours, qui font craindre un risque élevé de départ de feu. Le spectacle pyrotechnique sera reporté à une date ultérieure. En revanche, les animations organisées par le comité des fêtes dans l’après-midi sont maintenues.