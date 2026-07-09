14-Juillet dans l’Eure : des communes renoncent aux feux d’artifice, d’autres maintiennent leurs festivités

L'un des derniers feux d'artifice de Pacy-sur-Eure - © infonormandie
Alors que le préfet de l’Eure a renforcé les mesures de prévention contre les risques d’incendie à l’approche de la Fête nationale, les municipalités prennent leurs propres décisions en fonction de la situation locale.
À Ézy-sur-Eure, la municipalité a annoncé l’annulation du feu d’artifice prévu le 14 juillet. Elle justifie cette décision par les conditions météorologiques actuelles et les prévisions pour les prochains jours, qui font craindre un risque élevé de départ de feu. Le spectacle pyrotechnique sera reporté à une date ultérieure. En revanche, les animations organisées par le comité des fêtes dans l’après-midi sont maintenues.
À Ézy-sur-Eure, la municipalité a annoncé l’annulation du feu d’artifice prévu le 14 juillet. Elle justifie cette décision par les conditions météorologiques actuelles et les prévisions pour les prochains jours, qui font craindre un risque élevé de départ de feu. Le spectacle pyrotechnique sera reporté à une date ultérieure. En revanche, les animations organisées par le comité des fêtes dans l’après-midi sont maintenues.
Des choix différents selon les communes
À Pacy-sur-Eure, le programme est, pour l’heure, maintenu. Le bal populaire du 13 juillet, la retraite aux flambeaux, les animations du 14 juillet et le feu d’artifice prévu à 23 heures figurent toujours au programme.
Même décision à Évreux. Les festivités du 13 juillet sont maintenues avec le défilé militaire à 19 heures place du Général-de-Gaulle, un apéritif normand, le feu d’artifice à 23 heures au complexe sportif Roger-Rochard, suivi d’un bal populaire place Georges-Clemenceau.
À Douains, le comité des fêtes conserve également son rendez-vous du 13 juillet avec le méchoui et le bal populaire organisés à la maison communale.
Même décision à Évreux. Les festivités du 13 juillet sont maintenues avec le défilé militaire à 19 heures place du Général-de-Gaulle, un apéritif normand, le feu d’artifice à 23 heures au complexe sportif Roger-Rochard, suivi d’un bal populaire place Georges-Clemenceau.
À Douains, le comité des fêtes conserve également son rendez-vous du 13 juillet avec le méchoui et le bal populaire organisés à la maison communale.
Des décisions susceptibles d’évoluer
D’autres communes pourraient encore modifier leur programme d’ici au 14 juillet en fonction de l’évolution des conditions météorologiques ou de nouvelles consignes préfectorales. Partout en France, les annulations de feux d’artifice se multiplient en raison de la sécheresse et du risque d’incendie.
REPÈRE
❌ Ézy-sur-Eure : feu d’artifice du 14 juillet annulé, animations de l’après-midi maintenues.
✅ Pacy-sur-Eure : programme maintenu, avec feu d’artifice le 14 juillet à 23 heures.
✅ Évreux : festivités du 13 juillet maintenues, feu d’artifice à 23 heures.
✅ Douains : méchoui et bal populaire du 13 juillet maintenus.
❌ Ézy-sur-Eure : feu d’artifice du 14 juillet annulé, animations de l’après-midi maintenues.
✅ Pacy-sur-Eure : programme maintenu, avec feu d’artifice le 14 juillet à 23 heures.
✅ Évreux : festivités du 13 juillet maintenues, feu d’artifice à 23 heures.
✅ Douains : méchoui et bal populaire du 13 juillet maintenus.