Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

Une fragilisation de la structure d’un immeuble a mobilisé les sapeurs-pompiers ce lundi soir à Rives-en-Seine. L’expertise menée sur place a conduit la municipalité à engager une procédure de mise en sécurité. Quatre occupants ont été évacués par précaution.