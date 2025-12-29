Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

Une équipe spécialisée USAR du Sdis76 a été appelée à intervenir sur les lieux avec la mission d'inspecter le bâtiment en cause - Illustration infonormandie
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce lundi soir, à 19h40, à la suite d’un effondrement de bâtiment à caractère structurel. Dès leur arrivée sur les lieux, rue de la République à Rives-en-Seine, une reconnaissance a été engagée afin d’évaluer l’état de l’immeuble comprenant deux étages et des combles et d’écarter tout danger immédiat pour les occupants et le voisinage.
Face aux doutes sur la stabilité de l’immeuble, une analyse technique approfondie a été confiée à une équipe de l'Unité spécialisée en sauvetage, appui et recherche (USAR). Cette expertise a permis d’identifier un risque structurel avéré, justifiant la mise en œuvre de mesures de protection renforcées.
Quatre personnes évacuées
Selon le point de situation établi à 21h10, les conclusions de l’analyse USAR ont conduit le maire de la commune à prendre un arrêté de mise en sécurité. Dans l’attente de ce document administratif, un périmètre de sécurité a été immédiatement mis en place avec des barrières disposées au droit des numéros 13 et 13 bis de la rue Saint-Maur, interdisant tout accès à la zone concernée, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..
Par mesure de précaution, quatre personnes ont été évacuées de l’immeuble et accueillies provisoirement dans une salle communale. Leur relogement va être assuré par la famille, en accord avec l’autorité municipale. Aucun blessé n’est à déplorer et le bilan définitif demeure inchangé.
Mesures de sécurité
La situation étant jugée stabilisée, les sapeurs-pompiers ont mis fin à leur intervention en soirée. Les prochaines étapes reposent désormais sur la mise à exécution de l’arrêté municipal, le maintien du dispositif de sécurisation et les éventuelles investigations techniques complémentaires qui permettront de statuer sur l’avenir du bâtiment.
