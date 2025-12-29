Connectez-vous S'inscrire

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité


Une fragilisation de la structure d’un immeuble a mobilisé les sapeurs-pompiers ce lundi soir à Rives-en-Seine. L’expertise menée sur place a conduit la municipalité à engager une procédure de mise en sécurité. Quatre occupants ont été évacués par précaution.



Lundi 29 Décembre 2025 - 21:51


Une équipe spécialisée USAR du Sdis76 a été appelée à intervenir sur les lieux avec la mission d'inspecter le bâtiment en cause - Illustration infonormandie
Une équipe spécialisée USAR du Sdis76 a été appelée à intervenir sur les lieux avec la mission d'inspecter le bâtiment en cause - Illustration infonormandie
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce lundi soir, à 19h40, à la suite d’un effondrement de bâtiment à caractère structurel. Dès leur arrivée sur les lieux, rue de la République à Rives-en-Seine, une reconnaissance a été engagée afin d’évaluer l’état de l’immeuble comprenant deux étages et des combles et d’écarter tout danger immédiat pour les occupants et le voisinage.

Face aux doutes sur la stabilité de l’immeuble, une analyse technique approfondie a été confiée à une équipe de l'Unité spécialisée en sauvetage, appui et recherche (USAR). Cette expertise a permis d’identifier un risque structurel avéré, justifiant la mise en œuvre de mesures de protection renforcées.

Quatre personnes évacuées

Selon le point de situation établi à 21h10, les conclusions de l’analyse USAR ont conduit le maire de la commune à prendre un arrêté de mise en sécurité. Dans l’attente de ce document administratif, un périmètre de sécurité a été immédiatement mis en place avec des barrières disposées au droit des numéros 13 et 13 bis de la rue Saint-Maur, interdisant tout accès à la zone concernée, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..

Par mesure de précaution, quatre personnes ont été évacuées de l’immeuble et accueillies provisoirement dans une salle communale. Leur relogement va être assuré par la famille, en accord avec l’autorité municipale. Aucun blessé n’est à déplorer et le bilan définitif demeure inchangé.

Mesures de sécurité

La situation étant jugée stabilisée, les sapeurs-pompiers ont mis fin à leur intervention en soirée. Les prochaines étapes reposent désormais sur la mise à exécution de l’arrêté municipal, le maintien du dispositif de sécurisation et les éventuelles investigations techniques complémentaires qui permettront de statuer sur l’avenir du bâtiment.






Mots clés : Caudebec--en-Caux, effondrement, évacuation, faits divers, pompiers, Seine-Maritime





http://

Un immeuble fragilisé à Rives-en-Seine : évacuation et arrêté de mise en sécurité

29/12/2025

Eure. Coincé dans un arbre à 20 mètres de hauteur, un parapentiste secouru au Marais-Vernier

29/12/2025

Seine-Maritime : deux blessés dans un accident entre deux voitures à Fontaine-le-Bourg

29/12/2025

Collision entre un métro et une voiture à Sotteville-lès-Rouen : deux septuagénaires légèrement blessés

29/12/2025

Incendie dans un garage à Ganzeville : vingt pompiers mobilisés, un homme incommodé par les fumées

29/12/2025

Seine-Maritime : sortie de route à Gonfreville-l’Orcher, le conducteur est indemne

29/12/2025

Seine-Maritime : intercepté à Fécamp pour excès de vitesse, le conducteur était fortement alcoolisé

29/12/2025

Un conducteur interpellé à Rouen après un refus d’obtempérer : son permis était annulé

29/12/2025

Le plan grand froid déclenché dans les Yvelines : 50 places d’accueil supplémentaires ouvertes

28/12/2025

Odeurs suspectes signalées : un incident industriel en cours d’analyse en Normandie

28/12/2025

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025

Rouen : le conducteur de 17 ans n'avait pas le permis et la voiture était volée

26/12/2025

Deux cambrioleurs, cagoulés et gantés, trahis par la vidéo-surveillance le soir de Noël à Sotteville-lès-Rouen

26/12/2025

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025

Grand froid : le plan d’urgence hivernale maintenu en Seine-Maritime

25/12/2025

Eure. Un compteur électrique à l’origine d’un incendie dans une maison d'Amfreville-sous-les-Monts

25/12/2025

Rouen : le pont Flaubert levé dans la nuit de dimanche à lundi pour l’arrivée du voilier “Le Français”

24/12/2025
Afficher plus d'articles

Accident sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt : une femme de 78 ans décède, deux blessés dont un grave

26/12/2025 -

Nouveau drame sur la D6015 : un jeune homme tué dans une sortie de route en Seine-Maritime

27/12/2025 -

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025 -

Un appartement ravagé par un incendie à Évreux : deux personnes transportées à l’hôpital

24/12/2025 -

Accident sur l’A29 à Oudalle : un véhicule de pompiers percuté, dix blessés dont trois graves

27/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen