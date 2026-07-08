Un homme gravement blessé après une chute dans la Seine à Elbeuf

L'accident s'est produit vers 14 h 47, chemin de halage à Elbeuf, en Seine-Maritime. Selon les secours, un homme en situation de handicap est tombé depuis la berge dans la Seine. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que la victime était retenue dans l'eau par des kayakistes, qui lui ont porté assistance en attendant leur intervention.
Evacuation par bateau
Sept sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés. La victime a été prise en charge directement dans l'eau, puis évacuée par bateau jusqu'à un point permettant son transfert vers une ambulance.
Grièvement blessé, l'homme, âgé de 59 ans, a été transporté au centre hospitalier d'Elbeuf pour y recevoir des soins. Les circonstances précises de sa chute restent à déterminer.
Grièvement blessé, l'homme, âgé de 59 ans, a été transporté au centre hospitalier d'Elbeuf pour y recevoir des soins. Les circonstances précises de sa chute restent à déterminer.
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