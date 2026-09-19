Un food-truck quitte la chaussée sur l’A13 à Grand-Couronne : une femme blessée

Une femme d'une quarantaine d'années a été prise en charge par les sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Trois personnes se trouvaient à bord du véhicule de 3,5 tonnes, accidenté dans le sens Caen–Paris, au point kilométrique 114,5. Toutes étaient sorties de la camionnette avant l’arrivée des secours, appelés à 12 h 36.
Une femme de 43 ans, légèrement blessée, a été transportée au centre hospitalier des Feugrais. Les deux autres occupants, une femme de 24 ans et un jeune homme de 17 ans, sont indemnes. Ils ont été laissés sur place après un bilan des secours.
Une femme de 43 ans, légèrement blessée, a été transportée au centre hospitalier des Feugrais. Les deux autres occupants, une femme de 24 ans et un jeune homme de 17 ans, sont indemnes. Ils ont été laissés sur place après un bilan des secours.
Seize sapeurs-pompiers mobilisés
L’intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers et six engins, ainsi que la gendarmerie et la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest. Les secours ont sécurisé les lieux et pris en charge les trois occupants.
La circulation a été réduite à trois voies pendant les opérations. L’intervention était en cours d’achèvement lors du dernier point des sapeurs-pompiers.
La circulation a été réduite à trois voies pendant les opérations. L’intervention était en cours d’achèvement lors du dernier point des sapeurs-pompiers.