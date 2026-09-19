Un food-truck quitte la chaussée sur l’A13 à Grand-Couronne : une femme blessée

Une camionnette aménagée en food-truck a terminé sur le bas-côté de l’A13, ce samedi à Grand-Couronne (Seine-Maritime). Une femme de 43 ans a été transportée à l’hôpital.

Publié le Samedi 19 Septembre 2026 à 14:49