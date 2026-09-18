 

Seine-Maritime. A Préaux, une voiture termine sa course dans une maison, deux blessés légers


Les deux occupants du véhicule ont été transportés à l’hôpital après un accident survenu ce matin à Préaux, en Seine-Maritime.


Publié le Vendredi 18 Septembre 2026 à 17:37


Illustration © infonormandie
Illustration © infonormandie
Une voiture a terminé sa course dans une maison, ce vendredi matin à Préaux. Les sapeurs-pompiers confirment être intervenus sur place.

Les deux occupants du véhicule, légèrement blessés, ont été pris en charge par les secours puis transportés vers un l’hôpital du secteur.

Selon le service départemental d'incendie et de secours, aucun « désordre structurel majeur » n’a été constaté sur la maison. Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées.


Tags : accident, faits divers, pompiers, Préaux, Seine-Maritime
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