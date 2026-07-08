Un chauffeur de poids lourd victime d'un arrêt cardiaque sur l'A13 près de Tourville-la-Rivière

Les secours ont porté assistance au conducteur du camion alors victime d'un arrêt cardiorespiratoire - Illustration © Adobe Stock
Le drame s'est produit vers 14 h 45 sur l'autoroute A13, dans le sens Paris-Rouen, peu avant la sortie de Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert le poids lourd couché sur le bas-côté de l'autoroute.
Le conducteur, un homme de nationalité portugaise, était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont immédiatement mis en place un balisage de sécurité avant d'engager les manœuvres de réanimation.
Le conducteur, un homme de nationalité portugaise, était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont immédiatement mis en place un balisage de sécurité avant d'engager les manœuvres de réanimation.
Transporté au CHU de Rouen
Après avoir retrouvé une activité cardiaque, la victime a été évacuée en urgence absolue vers le CHU de Rouen.
Quatre engins et sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention. Les circonstances précises ayant conduit le chauffeur à perdre le contrôle de son véhicule restent à déterminer.
Quatre engins et sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention. Les circonstances précises ayant conduit le chauffeur à perdre le contrôle de son véhicule restent à déterminer.
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