Un chauffeur de poids lourd victime d'un arrêt cardiaque sur l'A13 près de Tourville-la-Rivière

Le drame s'est produit vers 14 h 45 sur l'autoroute A13, dans le sens Paris-Rouen, peu avant la sortie de Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert le poids lourd couché sur le bas-côté de l'autoroute.



Le conducteur, un homme de nationalité portugaise, était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont immédiatement mis en place un balisage de sécurité avant d'engager les manœuvres de réanimation.