Un château en feu à Nesle-Normandeuse en Seine-Maritime : 61 pompiers mobilisés, l’un d’eux blessé

De gros moyens ont été engagés pour combattre l’incendie - illustration
Un important dispositif de secours est déployé rue de la Gare, à Nesle-Normandeuse, où un incendie s’est déclaré au niveau de la toiture d’un château. Appelés à 14h26, les sapeurs-pompiers ont confirmé à leur arrivée un feu dans les combles d’une aile de la bâtisse.
Selon le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), la surface impactée atteint 180 m², pour un château de 520 m². Au total, 61 sapeurs-pompiers et 30 engins, dont un poste de commandement de colonne, sont mobilisés.
Selon le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76), la surface impactée atteint 180 m², pour un château de 520 m². Au total, 61 sapeurs-pompiers et 30 engins, dont un poste de commandement de colonne, sont mobilisés.
Trois lances pour combattre les flammes
Les secours ont déployé trois lances à incendie, dont une depuis une échelle aérienne. L’une des deux autres sert à empêcher la propagation du feu au reste du château. Des reconnaissances et des recherches d’éventuelles victimes sont également menées.
Un sapeur-pompier s’est blessé au cours de l’intervention. Son état est en cours d’évaluation, précise le Sdis 76 dans son bilan provisoire, sans indiquer la nature ni la gravité de ses blessures.
La gendarmerie, les équipes d’Enedis et de GRDF ainsi que le maire sont sur place. L’origine du sinistre n’est pas précisée à ce stade.
Un sapeur-pompier s’est blessé au cours de l’intervention. Son état est en cours d’évaluation, précise le Sdis 76 dans son bilan provisoire, sans indiquer la nature ni la gravité de ses blessures.
La gendarmerie, les équipes d’Enedis et de GRDF ainsi que le maire sont sur place. L’origine du sinistre n’est pas précisée à ce stade.