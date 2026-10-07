Un château en feu à Nesle-Normandeuse en Seine-Maritime : 61 pompiers mobilisés, l’un d’eux blessé

Les secours ont déployé trois lances à incendie, dont une depuis une échelle aérienne. L’une des deux autres sert à empêcher la propagation du feu au reste du château. Des reconnaissances et des recherches d’éventuelles victimes sont également menées.



Un sapeur-pompier s’est blessé au cours de l’intervention. Son état est en cours d’évaluation, précise le Sdis 76 dans son bilan provisoire, sans indiquer la nature ni la gravité de ses blessures.



La gendarmerie, les équipes d’Enedis et de GRDF ainsi que le maire sont sur place. L’origine du sinistre n’est pas précisée à ce stade.

