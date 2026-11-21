Des distributions d’eau embouteillée ont été organisées vendredi soir et ce samedi 21 novembre, de 10 h à midi, à raison de deux bouteilles par personne et par jour.



La municipalité de Petit-Caux a également demandé à l’ensemble de ses habitants de limiter leur consommation d’eau au strict minimum afin de préserver le réseau.



Les points de distribution à Petit-Caux



* Penly : atelier fleurissement, 18 A, rue des Hares.

* Tocqueville-sur-Eu : mairie déléguée, 2, place Saint-Sauveur.

* Biville-sur-Mer : mairie déléguée, rue de l’Église.

* Brunville : mairie déléguée, 28, rue de la Récré.



Les éventuels nouveaux créneaux de distribution seront à consulter sur le site de la municipalité : petitcaux.fr⁠.

