Les intempéries de ces derniers jours ont également affecté les installations de distribution d’eau potable dans le nord-est de la Seine-Maritime. Selon l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, 890 abonnés, soit environ 2 000 habitants, sont concernés par une restriction de consommation.
À Petit-Caux, les coulées de boue ont perturbé les installations. Afin de maintenir l’alimentation du réseau, un captage jusqu’alors isolé en raison d’une turbidité élevée a dû être remis en service.
À Petit-Caux, les coulées de boue ont perturbé les installations. Afin de maintenir l’alimentation du réseau, un captage jusqu’alors isolé en raison d’une turbidité élevée a dû être remis en service.
Une restriction jusqu’à lundi au minimum
Les secteurs concernés sont Penly, Biville-sur-Mer, Brunville et Tocqueville-sur-Eu, ainsi que le hameau de Mesnil-à-Caux, à Criel-sur-Mer.
Par mesure de précaution, l’eau du robinet ne doit pas être utilisée pour boire, préparer les aliments ou se brosser les dents. Elle reste utilisable pour les douches, la vaisselle, les toilettes et le lavage du linge.
À Petit-Caux, cette restriction s’applique jusqu’au lundi 23 novembre inclus, au minimum, indique la municipalité.
Par mesure de précaution, l’eau du robinet ne doit pas être utilisée pour boire, préparer les aliments ou se brosser les dents. Elle reste utilisable pour les douches, la vaisselle, les toilettes et le lavage du linge.
À Petit-Caux, cette restriction s’applique jusqu’au lundi 23 novembre inclus, au minimum, indique la municipalité.
Deux bouteilles par personne et par jour
Des distributions d’eau embouteillée ont été organisées vendredi soir et ce samedi 21 novembre, de 10 h à midi, à raison de deux bouteilles par personne et par jour.
La municipalité de Petit-Caux a également demandé à l’ensemble de ses habitants de limiter leur consommation d’eau au strict minimum afin de préserver le réseau.
Les points de distribution à Petit-Caux
* Penly : atelier fleurissement, 18 A, rue des Hares.
* Tocqueville-sur-Eu : mairie déléguée, 2, place Saint-Sauveur.
* Biville-sur-Mer : mairie déléguée, rue de l’Église.
* Brunville : mairie déléguée, 28, rue de la Récré.
Les éventuels nouveaux créneaux de distribution seront à consulter sur le site de la municipalité : petitcaux.fr.
La municipalité de Petit-Caux a également demandé à l’ensemble de ses habitants de limiter leur consommation d’eau au strict minimum afin de préserver le réseau.
Les points de distribution à Petit-Caux
* Penly : atelier fleurissement, 18 A, rue des Hares.
* Tocqueville-sur-Eu : mairie déléguée, 2, place Saint-Sauveur.
* Biville-sur-Mer : mairie déléguée, rue de l’Église.
* Brunville : mairie déléguée, 28, rue de la Récré.
Les éventuels nouveaux créneaux de distribution seront à consulter sur le site de la municipalité : petitcaux.fr.