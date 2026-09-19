Traversées de la Manche : des renforts policiers et gendarmes sur le littoral de Seine-Maritime

Le préfet de Seine-Maritime est allé sur les lieux d’un des derniers départs d’une embarcation de migrants dans la valleuse de Senneville-sur- Fécamp - Photo Préfecture76
Les tentatives de traversée de la Manche par des migrants se multiplient depuis le littoral de la Seine-Maritime. Le secteur de Dieppe concentre l’essentiel des événements recensés par les autorités, mais d’autres points de départ sont également concernés.
« Au 15 septembre 2026, 56 événements en mer ont été repérés, contre 31 sur l’ensemble de l’année 2025. La très grande majorité depuis le secteur dieppois. » Le constat dressé par la préfecture illustre l’ampleur de la hausse, alors que l’année n’est pas terminée.
« Au 15 septembre 2026, 56 événements en mer ont été repérés, contre 31 sur l’ensemble de l’année 2025. La très grande majorité depuis le secteur dieppois. » Le constat dressé par la préfecture illustre l’ampleur de la hausse, alors que l’année n’est pas terminée.
Des renforts financés par les fonds Sandhurst
De nouveaux effectifs de gendarmerie et de police se déploient actuellement pour lutter contre ces traversées clandestines. Ces renforts humains sont financés par les « fonds Sandhurst », précise la préfecture.
Dans la valleuse de Senneville-sur-Fécamp, où un départ a récemment été enregistré, le préfet de la Seine-Maritime et la procureure du Havre ont insisté sur la coopération entre les services. Les responsables de la gendarmerie régionale et départementale ainsi que le directeur interdépartemental de la police nationale étaient également présents.
Les autorités ont rappelé à l’occasion de ce déplacement leurs deux priorités. La première vise les agissements criminels des passeurs, que la préfecture indique être poursuivis pour traite d’êtres humains lorsqu’ils sont présentés à la justice.
La seconde concerne la sauvegarde de la vie humaine : empêcher les départs dans des conditions dangereuses et porter systématiquement secours aux personnes en danger en mer.
Dans la valleuse de Senneville-sur-Fécamp, où un départ a récemment été enregistré, le préfet de la Seine-Maritime et la procureure du Havre ont insisté sur la coopération entre les services. Les responsables de la gendarmerie régionale et départementale ainsi que le directeur interdépartemental de la police nationale étaient également présents.
Les autorités ont rappelé à l’occasion de ce déplacement leurs deux priorités. La première vise les agissements criminels des passeurs, que la préfecture indique être poursuivis pour traite d’êtres humains lorsqu’ils sont présentés à la justice.
La seconde concerne la sauvegarde de la vie humaine : empêcher les départs dans des conditions dangereuses et porter systématiquement secours aux personnes en danger en mer.
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