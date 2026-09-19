Traversées de la Manche : des renforts policiers et gendarmes sur le littoral de Seine-Maritime

Face à la hausse des tentatives de traversée vers l’Angleterre, des renforts se déploient sur la côte de la Seine-Maritime. À Senneville-sur-Fécamp, les autorités ont affiché deux priorités : combattre les passeurs et protéger les vies.

Publié le Samedi 19 Septembre 2026 à 09:51