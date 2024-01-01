Trafic sur les routes : samedi rouge dans les deux sens, vigilance dans le Grand-Ouest

Vendredi, la circulation restera globalement fluide, mais le Grand-Ouest, le Nord et l’Auvergne-Rhône-Alpes seront classés orange dans le sens des départs, selon les prévisions de Bison futé. Les premiers ralentissements sont attendus à la sortie des grandes agglomérations.
Samedi concentrera l’essentiel des difficultés. Les départs massifs vers les régions côtières provoqueront des bouchons dès le début de la matinée et jusqu’en début de soirée. Les retours seront également nombreux, notamment depuis la façade atlantique, l’Arc méditerranéen et l’Auvergne-Rhône-Alpes.
Samedi concentrera l’essentiel des difficultés. Les départs massifs vers les régions côtières provoqueront des bouchons dès le début de la matinée et jusqu’en début de soirée. Les retours seront également nombreux, notamment depuis la façade atlantique, l’Arc méditerranéen et l’Auvergne-Rhône-Alpes.
Àmélioration attendue dimanche
Dimanche sera classé vert au niveau national. Des perturbations subsisteront toutefois dans le Sud-Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes pour les départs, ainsi que sur l’Arc méditerranéen pour les retours.
Lundi, le trafic sera généralement fluide. Le Grand-Ouest et le Nord resteront néanmoins classés orange dans le sens des départs, tandis que des ralentissements sont encore prévus sur l’Arc méditerranéen dans le sens des retours.
Lundi, le trafic sera généralement fluide. Le Grand-Ouest et le Nord resteront néanmoins classés orange dans le sens des départs, tandis que des ralentissements sont encore prévus sur l’Arc méditerranéen dans le sens des retours.
Les prévisions en bref :
• Vendredi 7 août : vert au niveau national, orange dans le Grand-Ouest pour les départs.
• Samedi 8 août : rouge dans toute la France, dans les deux sens.
• Dimanche 9 août : vert au niveau national, avec quelques secteurs orange.
• Lundi 10 août : vert au niveau national, orange dans le Grand-Ouest et le Nord pour les départs.
• Vendredi 7 août : vert au niveau national, orange dans le Grand-Ouest pour les départs.
• Samedi 8 août : rouge dans toute la France, dans les deux sens.
• Dimanche 9 août : vert au niveau national, avec quelques secteurs orange.
• Lundi 10 août : vert au niveau national, orange dans le Grand-Ouest et le Nord pour les départs.