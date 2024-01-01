Trafic sur les routes : samedi rouge dans les deux sens, vigilance dans le Grand-Ouest

Le week-end du 7 au 10 août s’annonce particulièrement chargé sur les routes. La journée de samedi sera la plus difficile, avec un classement rouge dans toute la France, aussi bien pour les départs que pour les retours.

Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 12:14