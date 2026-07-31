Connectez-vous S'inscrire
 

Seine-Maritime : un jeune homme de 19 ans mis en cause dans une série d’incendies près de Rouen


Soupçonné d’avoir allumé plusieurs feux de haies et de broussailles ces derniers jours à Darnétal, un jeune homme de 19 ans a été interpellé puis placé en garde à vue. Il comparaîtra devant la justice en septembre.


Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 10:16



L'incendiaire présumé a reconnu être à l'origine de plusieurs départs de feu ces dernières semaines dans le secteur de Darnétal - Illustration
L'incendiaire présumé a reconnu être à l'origine de plusieurs départs de feu ces dernières semaines dans le secteur de Darnétal - Illustration
Les investigations menées conjointement par les policiers et les sapeurs-pompiers ont permis d’identifier un suspect dans une série d’incendies volontaires survenus récemment dans la commune de Darnétal, près de Rouen.

Le 29 juillet, le jeune homme a été surpris à proximité d’un départ de feu alors qu’il filmait les flammes avec son smartphone. Son comportement a attiré l’attention des intervenants. Les policiers ont également découvert qu’il était en possession d’un bidon d’essence.

Des aveux en garde à vue

Placé en garde à vue, le suspect a reconnu être à l’origine de plusieurs incendies volontaires de haies et de broussailles commis ces derniers jours à Darnétal.

À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré le 31 juillet 2026 devant le parquet du tribunal judiciaire de Rouen.

Le jeune homme de 19 ans sera jugé lors d’une audience à délai différé le 23 septembre 2026, où il devra répondre de ces faits d’incendies volontaires.


Tags : Darnétal, enquête, faits divers, incendie, police, pompiers, Seine-Maritime

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos