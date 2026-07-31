Seine-Maritime : un jeune homme de 19 ans mis en cause dans une série d’incendies près de Rouen

L'incendiaire présumé a reconnu être à l'origine de plusieurs départs de feu ces dernières semaines dans le secteur de Darnétal - Illustration
Les investigations menées conjointement par les policiers et les sapeurs-pompiers ont permis d’identifier un suspect dans une série d’incendies volontaires survenus récemment dans la commune de Darnétal, près de Rouen.
Le 29 juillet, le jeune homme a été surpris à proximité d’un départ de feu alors qu’il filmait les flammes avec son smartphone. Son comportement a attiré l’attention des intervenants. Les policiers ont également découvert qu’il était en possession d’un bidon d’essence.
Le 29 juillet, le jeune homme a été surpris à proximité d’un départ de feu alors qu’il filmait les flammes avec son smartphone. Son comportement a attiré l’attention des intervenants. Les policiers ont également découvert qu’il était en possession d’un bidon d’essence.
Des aveux en garde à vue
Placé en garde à vue, le suspect a reconnu être à l’origine de plusieurs incendies volontaires de haies et de broussailles commis ces derniers jours à Darnétal.
À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré le 31 juillet 2026 devant le parquet du tribunal judiciaire de Rouen.
Le jeune homme de 19 ans sera jugé lors d’une audience à délai différé le 23 septembre 2026, où il devra répondre de ces faits d’incendies volontaires.
À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré le 31 juillet 2026 devant le parquet du tribunal judiciaire de Rouen.
Le jeune homme de 19 ans sera jugé lors d’une audience à délai différé le 23 septembre 2026, où il devra répondre de ces faits d’incendies volontaires.
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