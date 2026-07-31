Seine-Maritime : un jeune homme de 19 ans mis en cause dans une série d’incendies près de Rouen

Soupçonné d’avoir allumé plusieurs feux de haies et de broussailles ces derniers jours à Darnétal, un jeune homme de 19 ans a été interpellé puis placé en garde à vue. Il comparaîtra devant la justice en septembre.

Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 10:16