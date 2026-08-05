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Un 44 tonnes s'embrase dans l’Eure : l’autoroute A13 coupée vers Rouen au niveau de Gaillon


[ACTUALISÉ] - Un accident impliquant un poids lourd qui a pris feu a entraîné une interruption totale de la circulation sur l’autoroute A13, ce mercredi matin, en direction de Rouen et Caen. Une déviation a été mise en place.


Publié le Mercredi 5 Août 2026 à 09:50



L'A13 a été fermée à cause d'un accident impliquant un poids lourd - Illustration
L'A13 a été fermée à cause d'un accident impliquant un poids lourd - Illustration
La circulation est totalement interrompue sur l’autoroute A13 dans le sens Paris vers Rouen, à la suite d’un accident impliquant un poids lourd survenu ce mercredi matin peu avant 5h30 au point kilométrique 84, sur le territoire de Saint-Julien-de-la-Liègue (Eure).

Selon les éléments rfecueillis par les secours, le poids-lourd de 44 tonnes attelé d'une remorque aurait pris feu après avoir frotté la barrière métallique du terre plein. Il était embrasé à l'arrivé des sapeurs-pompiers. Il a été entièrement détruit ainsi que sa cargasion de colis.

Le conducteur, un homme de 25 ans, a été transporté légèremenbt blessé vers l'hôpital de Louviers. 

La coupure est intervienue à partir de l’échangeur n°17 de Gaillon, où les automobilistes ont été contraints de quitter l’autoroute. Dans le même temps, l’accès à l’A13 en direction de Caen est interdit depuis ce diffuseur.

​Déviation par la sortie de Gaillon

Une déviationde l'autoroute a été mise en place à hauteur de Gaillon
Une déviationde l'autoroute a été mise en place à hauteur de Gaillon
Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées sur place afin de sécuriser la zone de l’accident et permettre les opérations en cours.

Le gestionnaire Sanef a mis en place une déviation :
  • sortie obligatoire à l’échangeur n°17 Gaillon ;
  • accès interdit à l’A13 en direction de Caen depuis cet échangeur.
À ce stade, la durée de la fermeture n’est pas connue. Les automobilistes sont invités à suivre la déviation mise en place, à anticiper des difficultés de circulation dans le secteur et à redoubler de prudence à l’approche de la zone.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux.
 



Tags : A13, accident, Eure, Gaillon, pompiers, Seine-Maritime

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