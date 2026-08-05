Un 44 tonnes s'embrase dans l’Eure : l’autoroute A13 coupée vers Rouen au niveau de Gaillon

La circulation est totalement interrompue sur l’autoroute A13 dans le sens Paris vers Rouen, à la suite d’un accident impliquant un poids lourd survenu ce mercredi matin peu avant 5h30 au point kilométrique 84, sur le territoire de Saint-Julien-de-la-Liègue (Eure).



Selon les éléments rfecueillis par les secours, le poids-lourd de 44 tonnes attelé d'une remorque aurait pris feu après avoir frotté la barrière métallique du terre plein. Il était embrasé à l'arrivé des sapeurs-pompiers. Il a été entièrement détruit ainsi que sa cargasion de colis.



Le conducteur, un homme de 25 ans, a été transporté légèremenbt blessé vers l'hôpital de Louviers.



La coupure est intervienue à partir de l’échangeur n°17 de Gaillon, où les automobilistes ont été contraints de quitter l’autoroute. Dans le même temps, l’accès à l’A13 en direction de Caen est interdit depuis ce diffuseur.