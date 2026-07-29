Tentative d'escroquerie à Dieppe : il tente de faire disparaître deux cartes bancaires dans les toilettes d’un bar

L'un des paiements sans contact a été validé, par le second avec une autre carte bancaire - Illustration © Pixabay
Le comportement d’un client a éveillé les soupçons du gérant du bar de l’Horloge, rue de la Boucherie, à Dieppe, mardi 28 juillet vers 23h10. L’homme venait d’effectuer deux paiements sans contact avec deux cartes bancaires différentes : l’un avait été accepté, tandis que le second n’avait pas abouti.
Après cette opération, le client s’est précipité dans les toilettes de l’établissement. Il aurait alors jeté les deux cartes de paiment dans la cuvette avant de tirer la chasse d’eau. Le gérant, âgé de 44 ans, l’a retenu sur place jusqu’à l’arrivée de la police.
Après cette opération, le client s’est précipité dans les toilettes de l’établissement. Il aurait alors jeté les deux cartes de paiment dans la cuvette avant de tirer la chasse d’eau. Le gérant, âgé de 44 ans, l’a retenu sur place jusqu’à l’arrivée de la police.
La cuvette des WC démontée
Les policiers ont dû démonter la cuvette des toilettes pour retrouver les deux cartes bancaires. Le suspect, âgé de 34 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.
L’enquête, ouverte par les policiers dieppois pour vol et escroquerie, doit notamment déterminer l’origine des cartes et les circonstances dans lesquelles elles se sont retrouvées en possession du suspect. À ce stade, leur éventuel vol n’était pas formellement établi.
L’enquête, ouverte par les policiers dieppois pour vol et escroquerie, doit notamment déterminer l’origine des cartes et les circonstances dans lesquelles elles se sont retrouvées en possession du suspect. À ce stade, leur éventuel vol n’était pas formellement établi.