Tentative d'escroquerie à Dieppe : il tente de faire disparaître deux cartes bancaires dans les toilettes d’un bar

Un homme de 34 ans a été interpellé mardi soir dans un bar de Dieppe après avoir utilisé deux cartes bancaires. Les policiers ont dû démonter les toilettes pour les récupérer.

Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 à 11:24