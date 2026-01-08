Connectez-vous S'inscrire

Tempête Goretti : navigation fortement déconseillée en Manche et mer du Nord


La tempête Goretti s’annonce d’une rare intensité sur la façade maritime Manche – mer du Nord. Entre ce jeudi après-midi et vendredi en milieu de journée, vents violents et mer très forte à grosse sont attendus. Les autorités maritimes appellent les usagers à rester à terre.



Jeudi 8 Janvier 2026 - 16:42


Document: Météo France / préfecture maritime
À compter de ce jeudi 8 janvier dans l’après-midi et jusqu’au vendredi 9 janvier inclus, la tempête Goretti va balayer l’ensemble de la façade maritime Manche – mer du Nord. Cet épisode météorologique majeur devrait s’accompagner de conditions de navigation extrêmement dégradées, avec un risque élevé pour les activités en mer.

Les vents souffleront d’abord de secteur sud à sud-ouest, avec une force 7 à 8 sur l’échelle de Beaufort, avant de se renforcer nettement en soirée, atteignant force 9 à 10 d’ouest à sud-ouest. En fin de nuit, ils basculeront à l’ouest puis nord-ouest, restant soutenus avec une force 8 à 9. De fortes à violentes rafales sont attendues, accompagnées d’une mer très forte à localement grosse.

Dispositif de sécurité renforcé en mer

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord demande expressément aux usagers de ne pas prendre la mer pendant toute la durée du passage de la tempête.

Afin d’anticiper toute situation d’urgence, plusieurs mesures préventives ont été déclenchées :
  
  activation d’une cellule de crise à la préfecture maritime ;
  renforcement des équipes des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage CROSS Gris-Nez et CROSS Jobourg ;
  mise en alerte des moyens portuaires de la base navale de Cherbourg ;
•  prépositionnement des remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Normandie et Abeille Liberté, avec réduction des délais d’appareillage des bâtiments de soutien affrétés ;
  réduction des délais d’alerte pour les hélicoptères de la Marine nationale basés à Maupertus et au Touquet.

Les autorités maritimes appellent à la plus grande vigilance et rappellent que le respect de ces consignes est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens durant cet épisode météo exceptionnel



 




