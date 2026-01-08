Tempête Goretti : navigation fortement déconseillée en Manche et mer du Nord

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord demande expressément aux usagers de ne pas prendre la mer pendant toute la durée du passage de la tempête.

Afin d’anticiper toute situation d’urgence, plusieurs mesures préventives ont été déclenchées :



• activation d’une cellule de crise à la préfecture maritime ;

• renforcement des équipes des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage CROSS Gris-Nez et CROSS Jobourg ;

• mise en alerte des moyens portuaires de la base navale de Cherbourg ;

• prépositionnement des remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Normandie et Abeille Liberté, avec réduction des délais d’appareillage des bâtiments de soutien affrétés ;

• réduction des délais d’alerte pour les hélicoptères de la Marine nationale basés à Maupertus et au Touquet.

Les autorités maritimes appellent à la plus grande vigilance et rappellent que le respect de ces consignes est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens durant cet épisode météo exceptionnel