Seine-Maritime : il incendie une troisième poubelle sous les yeux des policiers à Orival

Peu avant 3 heures du matin, ce samedi 21 février, les secours interviennent rue d’Elbeuf, à Orival, où deux poubelles viennent d’être entièrement ravagées par les flammes. Un habitant du quartier, 23 ans, témoins des faits désigne aux policiers un voisin comme potentiel incendiaire.
Les policiers assistent à la scène
Après le départ des sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre décident alors de rester en planque à proximité. À 3h30, ils aperçoivent un homme sortir d’un immeuble en tirant un autre bac à ordures. Il l’immobilise sur le trottoir… puis y met le feu.
L’individu tente de s’échapper à la vue des uniformes, mais est rapidement maîtrisé.
L’incendiaire présumé, âgé de 41 ans et domicilié à Orival, est interpellé vers 3h30 pour dégradation de biens par moyens dangereux. Son dépistage d’alcoolémie est négatif. Il est conduit à l’hôtel de police de Rouen et présenté à l’Officier de police judiciaire de nuit pour la poursuite de la procédure.
