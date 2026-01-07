Tempête Goretti : des rafales de vent de plus de 110 km/h en Seine-Maritime et dans l'Eure

La matinée de jeudi s’annonce très nuageuse à couverte, avec des bancs de brume localement présents sur les plateaux du Pays de Caux et du Pays de Bray. Les nuages se fragmentent progressivement en matinée.
L’après-midi, des averses éparses se mettent en place, sous un ciel restant majoritairement chargé. Les éclaircies demeurent discrètes.
#Tempête #Goretti | @meteofrance place l'#Eure en vigilance orange 🟠#vent 🌬️violent à partir de 22h jeudi 08/01— Préfet de l'Eure (@Prefet27) January 7, 2026
⚠Fortes rafales attendues dans la soirée, de 90 à 110 km/h
⚠Fortes rafales attendues dans la soirée, de 90 à 110 km/h

▶️Fixez les objets sensibles au vent, limitez vos déplacements, restez à l'abri.
Le littoral de Seine-Maritime fortement exposé vendredi
Vendredi 9 janvier, toujours en Seine-Maritime, la journée débute sous un ciel changeant, alternant nuages, averses et rares éclaircies. Le couvert nuageux s’épaissit progressivement, avec un risque d’averses persistant jusqu’en soirée.
Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel reste très nuageux à couvert, avec encore quelques averses possibles, notamment sur le Pays de Bray et la région dieppoise. Les précipitations s’estompent ensuite, laissant place à des éclaircies nocturnes. Les cumuls de pluie devraient rester limités, jusqu’à 5 mm sur la pointe de Caux et l’agglomération havraise.
Le vent d’ouest à nord-ouest demeure soutenu : rafales jusqu’à 100 km/h attendues sur la côte et sur une large moitié nord du département en journée de vendredi.
Ce quil faut savoir
- Vigilance jaune jeudi de 18h à 22h, puis orange vent violent à partir de 22h
- Rafales possibles jusqu’à 130 km/h sur le littoral dans la nuit
- Conditions encore agitées vendredi, notamment sur la façade maritime
- Prudence recommandée pour les déplacements et les activités exposées au vent
Tempête Goretti : trafic ferroviaire fortement perturbé en Normandie
Pour garantir la sécurité des voyageurs et des agents, SNCF Réseau a décidé d’une suspension progressive des circulations ferroviaires.
Dès jeudi à 19 heures, le trafic est interrompu sur les lignes Caen–Cherbourg, Argentan–Granville et Caen–Granville–Rennes. À partir de 22 heures, l’ensemble des lignes normandes est concerné.
Vendredi 9 janvier, la reprise des circulations est annoncée très progressive, avec un redémarrage envisagé dans l’après-midi, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques.
🔴 TEMPETE GORETTI 💨 JEUDI 08 ET VENDREDI 09 JANVIER@meteofrance place la Normandie en alerte vents violents à partir de jeudi 19h, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 140km/h.
Afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel, @SNCFReseau a décidé de suspendre…
— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) January 7, 2026