Tempête Goretti : des rafales de vent de plus de 110 km/h en Seine-Maritime et dans l'Eure


Le passage de la tempête Goretti va fortement secouer la Seine-Maritime et l'Eure à partir de ce jeudi soir. Météo-France prévoit des rafales de vent pouvant dépasser les 130 km/h sur le littoral de la Manche. Le trafic des trains ve être suspendu sur les lignes normandes les plus exposées.



Mercredi 7 Janvier 2026 - 17:47


Sur le littoral de la Seine-Maritime, les vents pourraient souffler à 130 km/h voire plus selon Météo France - Illustration Adobe Stock
Le département de Seine-Maritime mais aussi celui de l'Eure sont placés en vigilance jaune vent violent ce jeudi 8 janvier 2026, de 18h à 22h, avant un passage en vigilance orange à partir de 22h. Le renforcement du vent est attendu en deuxième partie de nuit, principalement sur le littoral et les zones exposées.

La matinée de jeudi s’annonce très nuageuse à couverte, avec des bancs de brume localement présents sur les plateaux du Pays de Caux et du Pays de Bray. Les nuages se fragmentent progressivement en matinée.

L’après-midi, des averses éparses se mettent en place, sous un ciel restant majoritairement chargé. Les éclaircies demeurent discrètes.


Dans la nuit de jeudi à vendredi, des averses circulent encore. Les cumuls de pluie pourront atteindre jusqu’à 15 mm dans l’intérieur du Pays de Caux. En fin de nuit, le vent d’ouest se renforce brutalement sur le littoral, devenant très fort à violent, avant de s’atténuer progressivement. Des rafales pouvant atteindre 130 km/h sont attendues sur la côte.

Le littoral de Seine-Maritime fortement exposé vendredi


Vendredi 9 janvier, toujours en Seine-Maritime, la journée débute sous un ciel changeant, alternant nuages, averses et rares éclaircies. Le couvert nuageux s’épaissit progressivement, avec un risque d’averses persistant jusqu’en soirée.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel reste très nuageux à couvert, avec encore quelques averses possibles, notamment sur le Pays de Bray et la région dieppoise. Les précipitations s’estompent ensuite, laissant place à des éclaircies nocturnes. Les cumuls de pluie devraient rester limités, jusqu’à 5 mm sur la pointe de Caux et l’agglomération havraise.

Le vent d’ouest à nord-ouest demeure soutenu : rafales jusqu’à 100 km/h attendues sur la côte et sur une large moitié nord du département en journée de vendredi.
 

Ce quil faut savoir
  • Vigilance jaune jeudi de 18h à 22h, puis orange vent violent à partir de 22h
  • Rafales possibles jusqu’à 130 km/h sur le littoral dans la nuit
  • Conditions encore agitées vendredi, notamment sur la façade maritime
  • Prudence recommandée pour les déplacements et les activités exposées au vent
Tempête Goretti : trafic ferroviaire fortement perturbé en Normandie

En prévision du passage de la tempête Goretti, Météo-France place la Normandie en alerte vents violents à partir de jeudi 8 janvier à 19 heures, avec des rafales annoncées pouvant atteindre 140 km/h.

Pour garantir la sécurité des voyageurs et des agents, SNCF Réseau a décidé d’une suspension progressive des circulations ferroviaires.
Dès jeudi à 19 heures, le trafic est interrompu sur les lignes Caen–Cherbourg, Argentan–Granville et Caen–Granville–Rennes. À partir de 22 heures, l’ensemble des lignes normandes est concerné.

Vendredi 9 janvier, la reprise des circulations est annoncée très progressive, avec un redémarrage envisagé dans l’après-midi, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques.





07/01/2026

