À Dieppe, onze clandestins découverts dans la cache d’un fourgon sur le site du Transmanche

Le fourgon a été intercepté sur le site de la gare du Transmanche à Dieppe - Illustration ©Google Maps

Les policiers les ont retrouvés à l’arrière du véhicule, dans un espace très exigu, sur le site de la gare du Transmanche à Dieppe (Seine-Maritime). Un homme a été condamné à trois ans de prison.

Publié le Mardi 24 Novembre 2026 à 11:38 Mis à jour : 24/11 - 12:07