Les policiers ont découvert onze ressortissants étrangers dans une cache aménagée à l’arrière d’un fourgon, le vendredi 20 novembre, vers 5 h 40, sur le site Transmanche à Dieppe. Selon la police, l’espace dans lequel ils se trouvaient était très réduit.
Les onze personnes ont été interpellées, ainsi qu’un homme, également de nationalité étrangère, soupçonné d’avoir organisé leur transport. Ce dernier a fait l'objet d'une procédure pour aide au séjour irrégulier en France, assortis de conditions de transport incompatibles avec la dignité humaine.
Les onze personnes ont été interpellées, ainsi qu’un homme, également de nationalité étrangère, soupçonné d’avoir organisé leur transport. Ce dernier a fait l'objet d'une procédure pour aide au séjour irrégulier en France, assortis de conditions de transport incompatibles avec la dignité humaine.
Une interdiction définitive du territoire français
Déféré à l’issue de l’enquête, et jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Dieppe, le mis en cause a été condamné à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français.