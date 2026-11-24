L’enquête a permis d’identifier cinq suspects parmi la quinzaine de personnes que la police soupçonne d’avoir pris part aux faits. Quatre sont âgés d’une vingtaine d’années et le cinquième est mineur. Tous ont été placés en garde à vue le 17 novembre, puis déférés au palais de justice de Dieppe, en vue d'une comparution immédiate.



Le dossier des quatre majeurs a été renvoyé au 6 janvier 2027. Dans l’intervalle, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Le mineur a été laissé libre avec une convocation pour le 27 janvier devant le juge des enfants. Des mesures éducatives ont également été décidées à son égard.

