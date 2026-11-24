Plusieurs individus au visage dissimulé ont pris pour cible les policiers et les sapeurs-pompiers à leur arrivée place Henri-Dunant, à Neuville-lès-Dieppe. Les secours avaient été appelés pour un incendie de haies. Les faits remontent au mercredi 4 novembre, vers 20 h.
Aucun policier ni sapeur-pompier n’a été blessé, selon la police. Trois membres d’une équipe du 115 en maraude se trouvaient à proximité du feu. L’un d’eux a été blessé à l’oreille droite.
Aucun policier ni sapeur-pompier n’a été blessé, selon la police. Trois membres d’une équipe du 115 en maraude se trouvaient à proximité du feu. L’un d’eux a été blessé à l’oreille droite.
Quatre jeunes majeurs sous contrôle judiciaire
L’enquête a permis d’identifier cinq suspects parmi la quinzaine de personnes que la police soupçonne d’avoir pris part aux faits. Quatre sont âgés d’une vingtaine d’années et le cinquième est mineur. Tous ont été placés en garde à vue le 17 novembre, puis déférés au palais de justice de Dieppe, en vue d'une comparution immédiate.
Le dossier des quatre majeurs a été renvoyé au 6 janvier 2027. Dans l’intervalle, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Le mineur a été laissé libre avec une convocation pour le 27 janvier devant le juge des enfants. Des mesures éducatives ont également été décidées à son égard.
Le dossier des quatre majeurs a été renvoyé au 6 janvier 2027. Dans l’intervalle, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Le mineur a été laissé libre avec une convocation pour le 27 janvier devant le juge des enfants. Des mesures éducatives ont également été décidées à son égard.
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