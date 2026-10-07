Son ordinateur volé dans sa voiture à Darnétal est géolocalisé à Rouen : un homme interpellé

L'ordinateur et le sac volés dans une voiture ont été retrouvés grâce au système de géolocalisation - Illustration © Pexels
La géolocalisation de son ordinateur portable a conduit la victime d'un vol jusqu’aux quais de la rive droite, à Rouen (Seine-Maritime). La jeune femme, âgée de 22 ans, avait subi un vol dans son véhicule à Darnétal, ce mardi 6 octobre.
Vers 23h10, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont été sollicités pour intervenir. Sur place, la victime leur a indiqué avoir croisé un groupe d’individus et reconnu son sac à dos, sur les épaules de l’un d’eux. Le sac contenant un ordinateur avait été dérobé dans son véhicule quelques heures plus tôt.
Vers 23h10, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont été sollicités pour intervenir. Sur place, la victime leur a indiqué avoir croisé un groupe d’individus et reconnu son sac à dos, sur les épaules de l’un d’eux. Le sac contenant un ordinateur avait été dérobé dans son véhicule quelques heures plus tôt.
L’ordinateur retrouvé dans le sac
Les policiers se sont rapprochés du groupe et ont contrôlé un homme de 31 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était en possession du sac contenant l’ordinateur de la jeune femme.
Le suspect a été interpellé puis placé en garde à vue. Son rôle dans le vol reste à établir.
Le suspect a été interpellé puis placé en garde à vue. Son rôle dans le vol reste à établir.