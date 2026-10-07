Son ordinateur volé dans sa voiture à Darnétal est géolocalisé à Rouen : un homme interpellé

Une jeune femme de 22 ans a retrouvé la trace de son ordinateur, dérobé dans son véhicule à Darnétal. Un homme de 31 ans a été interpellé mardi soir sur les quais de Rouen.



Publié le Mercredi 7 Octobre 2026 à 11:36