 

Sénatoriales en Seine-Maritime : neuf listes et 72 candidats sur la ligne de départ


Neuf listes brigueront les suffrages des 3 207 électeurs sénatoriaux de Seine-Maritime, dimanche 27 septembre. Voici les candidats, dans l’ordre de présentation communiqué par la préfecture.


Publié le Mercredi 16 Septembre 2026 à 19:37


Illustration © Adobe Stock
Illustration © Adobe Stock
La course aux sénatoriales se précise en Seine-Maritime. À la clôture du dépôt des candidatures, vendredi 11 septembre, neuf listes avaient été déposées, selon la préfecture. Chacune compte huit noms, soit 72 candidats au total.

Le scrutin se déroulera dimanche 27 septembre 2026 à la préfecture de la Seine-Maritime. Les 3 207 électeurs sénatoriaux du département seront appelés à voter. Ce collège électoral comprend les membres de droit ainsi que les délégués des communes désignés par les conseils municipaux.

Les neuf listes et leurs candidats

Les intitulés ci-dessous sont ceux figurant dans le communiqué préfectoral. Pour chaque liste, les candidats sont présentés dans leur ordre de candidature.

« La Seine-Maritime, une passion commune ! » — Agnès Canayer

Agnès Canayer
Pascal Martin
Catherine Morin-Desailly
Mario Demazières
Sabrina Goulay
Vincent Lecarpentier
Caroline Duhamel
Yoann Collin

« Nos communes, notre avenir » — Bastien Coriton

Bastien Coriton
Bénédicte Martin
Vincent Decorde
Charlotte Goujon
François Auber
Herléane Soulier
Alexis Ragache
Valérie Garraud

« Avec Céline Brulin, mettons la commune au cœur de la République » — Céline Brulin

Céline Brulin
Stéphane Barré
Chantal Benoint
Nicolas Langlois
Estelle Guénot
Thomas Hermand
Myriam Delaunay
Yann Adreit

« Au service des communes pour défendre la Seine-Maritime » — Léon Levasseur

Léon Levasseur
Myriam Huault
Stéphane Lebesne
Albane Duteurtre
Robert Le Bourgeois
Nicole Langlois
Patrice Martin
Éliane Lambert

« Faisons entrer le programme du nouveau front populaire au sénat » — Souad Takhtoukh

Souad Takhtoukh
Julien Vanhee
Charlotte Boulogne
Étienne Brasselet
Marie-Odile Pousset
Alexis Vernier
Nicole Delsart
Maxime Da Silva

« Ensemble pour une République plus efficace » — Jody Horcholle

Jody Horcholle
Narjiss Chdak
Altaaf Jivraj
Noura Ben Salem
Tony Toutain
Hana Ben Salem
Raphaël Lejeune
Barbara Bessac

« Notre territoire, nos traditions » — Anthony Vanhese

Anthony Vanhese
Diane Andonov
Frédéric Mazier
Maryline Saussey
Frédéric Groussard
Camille Gressent
Pierre Aupepin
Emmanuelle Da Silva

« Voix de la Liberté » — Louisa Mameri

Louisa Mameri
Mathieu Dranguet
Anne Casoni
Ahmed Akaba
Béatrice Tafforeau
Bruno Lucas
Christiane Raust
Éric Mameri

« République rurale » — Pierre Rivoallan

Pierre Rivoallan
Hélène Dupuis-Lurquin
Éric Malmaison
Murielle Moutier Lecerf
Jean-Luc Bidaud
Marilyne Bailleul
Cédric Randuineau
Marie-Noëlle Blondel-Fournier

Source : préfecture de la Seine-Maritime.


Tags : élections sénatoriales, politique, Seine-Maritime

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos