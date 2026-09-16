Sénatoriales en Seine-Maritime : neuf listes et 72 candidats sur la ligne de départ

Illustration © Adobe Stock
La course aux sénatoriales se précise en Seine-Maritime. À la clôture du dépôt des candidatures, vendredi 11 septembre, neuf listes avaient été déposées, selon la préfecture. Chacune compte huit noms, soit 72 candidats au total.
Le scrutin se déroulera dimanche 27 septembre 2026 à la préfecture de la Seine-Maritime. Les 3 207 électeurs sénatoriaux du département seront appelés à voter. Ce collège électoral comprend les membres de droit ainsi que les délégués des communes désignés par les conseils municipaux.
Le scrutin se déroulera dimanche 27 septembre 2026 à la préfecture de la Seine-Maritime. Les 3 207 électeurs sénatoriaux du département seront appelés à voter. Ce collège électoral comprend les membres de droit ainsi que les délégués des communes désignés par les conseils municipaux.
Les neuf listes et leurs candidats
Les intitulés ci-dessous sont ceux figurant dans le communiqué préfectoral. Pour chaque liste, les candidats sont présentés dans leur ordre de candidature.
« La Seine-Maritime, une passion commune ! » — Agnès Canayer
Agnès Canayer
Pascal Martin
Catherine Morin-Desailly
Mario Demazières
Sabrina Goulay
Vincent Lecarpentier
Caroline Duhamel
Yoann Collin
« Nos communes, notre avenir » — Bastien Coriton
Bastien Coriton
Bénédicte Martin
Vincent Decorde
Charlotte Goujon
François Auber
Herléane Soulier
Alexis Ragache
Valérie Garraud
« Avec Céline Brulin, mettons la commune au cœur de la République » — Céline Brulin
Céline Brulin
Stéphane Barré
Chantal Benoint
Nicolas Langlois
Estelle Guénot
Thomas Hermand
Myriam Delaunay
Yann Adreit
« Au service des communes pour défendre la Seine-Maritime » — Léon Levasseur
Léon Levasseur
Myriam Huault
Stéphane Lebesne
Albane Duteurtre
Robert Le Bourgeois
Nicole Langlois
Patrice Martin
Éliane Lambert
« Faisons entrer le programme du nouveau front populaire au sénat » — Souad Takhtoukh
Souad Takhtoukh
Julien Vanhee
Charlotte Boulogne
Étienne Brasselet
Marie-Odile Pousset
Alexis Vernier
Nicole Delsart
Maxime Da Silva
« Ensemble pour une République plus efficace » — Jody Horcholle
Jody Horcholle
Narjiss Chdak
Altaaf Jivraj
Noura Ben Salem
Tony Toutain
Hana Ben Salem
Raphaël Lejeune
Barbara Bessac
« Notre territoire, nos traditions » — Anthony Vanhese
Anthony Vanhese
Diane Andonov
Frédéric Mazier
Maryline Saussey
Frédéric Groussard
Camille Gressent
Pierre Aupepin
Emmanuelle Da Silva
« Voix de la Liberté » — Louisa Mameri
Louisa Mameri
Mathieu Dranguet
Anne Casoni
Ahmed Akaba
Béatrice Tafforeau
Bruno Lucas
Christiane Raust
Éric Mameri
« République rurale » — Pierre Rivoallan
Pierre Rivoallan
Hélène Dupuis-Lurquin
Éric Malmaison
Murielle Moutier Lecerf
Jean-Luc Bidaud
Marilyne Bailleul
Cédric Randuineau
Marie-Noëlle Blondel-Fournier
Source : préfecture de la Seine-Maritime.
« La Seine-Maritime, une passion commune ! » — Agnès Canayer
Agnès Canayer
Pascal Martin
Catherine Morin-Desailly
Mario Demazières
Sabrina Goulay
Vincent Lecarpentier
Caroline Duhamel
Yoann Collin
« Nos communes, notre avenir » — Bastien Coriton
Bastien Coriton
Bénédicte Martin
Vincent Decorde
Charlotte Goujon
François Auber
Herléane Soulier
Alexis Ragache
Valérie Garraud
« Avec Céline Brulin, mettons la commune au cœur de la République » — Céline Brulin
Céline Brulin
Stéphane Barré
Chantal Benoint
Nicolas Langlois
Estelle Guénot
Thomas Hermand
Myriam Delaunay
Yann Adreit
« Au service des communes pour défendre la Seine-Maritime » — Léon Levasseur
Léon Levasseur
Myriam Huault
Stéphane Lebesne
Albane Duteurtre
Robert Le Bourgeois
Nicole Langlois
Patrice Martin
Éliane Lambert
« Faisons entrer le programme du nouveau front populaire au sénat » — Souad Takhtoukh
Souad Takhtoukh
Julien Vanhee
Charlotte Boulogne
Étienne Brasselet
Marie-Odile Pousset
Alexis Vernier
Nicole Delsart
Maxime Da Silva
« Ensemble pour une République plus efficace » — Jody Horcholle
Jody Horcholle
Narjiss Chdak
Altaaf Jivraj
Noura Ben Salem
Tony Toutain
Hana Ben Salem
Raphaël Lejeune
Barbara Bessac
« Notre territoire, nos traditions » — Anthony Vanhese
Anthony Vanhese
Diane Andonov
Frédéric Mazier
Maryline Saussey
Frédéric Groussard
Camille Gressent
Pierre Aupepin
Emmanuelle Da Silva
« Voix de la Liberté » — Louisa Mameri
Louisa Mameri
Mathieu Dranguet
Anne Casoni
Ahmed Akaba
Béatrice Tafforeau
Bruno Lucas
Christiane Raust
Éric Mameri
« République rurale » — Pierre Rivoallan
Pierre Rivoallan
Hélène Dupuis-Lurquin
Éric Malmaison
Murielle Moutier Lecerf
Jean-Luc Bidaud
Marilyne Bailleul
Cédric Randuineau
Marie-Noëlle Blondel-Fournier
Source : préfecture de la Seine-Maritime.