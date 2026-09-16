Sénatoriales en Seine-Maritime : neuf listes et 72 candidats sur la ligne de départ

Neuf listes brigueront les suffrages des 3 207 électeurs sénatoriaux de Seine-Maritime, dimanche 27 septembre. Voici les candidats, dans l’ordre de présentation communiqué par la préfecture.

Publié le Mercredi 16 Septembre 2026 à 19:37