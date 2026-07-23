Sénatoriales en Seine-Maritime : le PS et les Écologistes scellent leur accord

Cet accord permet à l’écologiste Bénédicte Martin, conseillère régionale et conseillère municipale à Fécamp, de figurer en deuxième position sur la liste commune. - Photo © Facebook
Le Bureau national du Parti socialiste a validé l’accord conclu avec Les Écologistes en vue des élections sénatoriales fixées au dimanche 27 septempbre 2026. En Seine-Maritime, cette entente permet à l’écologiste Bénédicte Martin, conseillère régionale et conseillère municipale à Fécamp, de figurer en deuxième position sur la liste commune.
L’accord est également soutenu par L’Après, Génération·s et Génération Écologie Normandie. Dans un communiqué commun, ces formations saluent « l’esprit de dialogue » des responsables socialistes et estiment que cette alliance vient prolonger plusieurs années de coopération entre les différents mouvements de gauche et écologistes dans le département.
L’accord est également soutenu par L’Après, Génération·s et Génération Écologie Normandie. Dans un communiqué commun, ces formations saluent « l’esprit de dialogue » des responsables socialistes et estiment que cette alliance vient prolonger plusieurs années de coopération entre les différents mouvements de gauche et écologistes dans le département.
« Une campagne unitaire, dynamique et ambitieuse »
Bénédicte Martin se félicite de l’aboutissement des négociations et remercie les responsables du Parti socialiste ayant soutenu le rapprochement.
« Nous avons désormais une responsabilité commune : mener une campagne unitaire, dynamique et ambitieuse », déclare-t-elle.La candidate entend notamment défendre les collectivités locales, accélérer la transition écologique et porter au Sénat une voix commune de la gauche. Les différentes formations disent désormais aborder la campagne avec confiance et veulent proposer aux grands électeurs de Seine-Maritime une liste présentée comme « solide, cohérente et tournée vers l’avenir ».