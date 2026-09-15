Sénatoriales dans l’Eure : Frédéric Delamare conduit une liste d’union de la gauche

Frédéric Delamare présente sa démarche comme une « proposition collective ». Sa liste rassemble plusieurs formations de gauche : le Parti socialiste, le Parti communiste français et Les Écologistes.



Il sera accompagné de quatre élus locaux :

Laëtitia Sanchez, conseillère régionale de Normandie, conseillère municipale et communautaire de Saint-Pierre-du-Vauvray, dont elle a été maire de 2020 à 2026 ;

Arnaud Levitre, maire d’Alizay, conseiller départemental et vice-président de l’Agglomération Seine-Eure ;

Nathalie Lagouge, conseillère municipale et communautaire d’Évreux ;

Valéry Beuriot, maire de Brionne et vice-président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.



Les cinq candidats doivent désormais aller à la rencontre des élus appelés à participer au scrutin. Frédéric Delamare assure vouloir mener cette campagne « loin des divisions et des conflits » afin de convaincre les grands électeurs eurois autour d’un projet commun.