Sénatoriales dans l’Eure : Frédéric Delamare conduit une liste d’union de la gauche

Frédéric Delamare entre dans la course aux sénatoriales. Le maire de Serquigny et vice-président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie conduira la liste « Unis pour l’Eure » lors du scrutin organisé le dimanche 27 septembre.
Élu maire en 2020, le candidat entend porter au Sénat les préoccupations des communes et des intercommunalités euroises. Il cite notamment l’adaptation des territoires au dérèglement climatique, l’évolution des services publics face aux transformations démographiques et les difficultés budgétaires croissantes rencontrées par les collectivités.
Élu maire en 2020, le candidat entend porter au Sénat les préoccupations des communes et des intercommunalités euroises. Il cite notamment l’adaptation des territoires au dérèglement climatique, l’évolution des services publics face aux transformations démographiques et les difficultés budgétaires croissantes rencontrées par les collectivités.
Une liste soutenue par le PS, le PCF et Les Écologistes
Frédéric Delamare présente sa démarche comme une « proposition collective ». Sa liste rassemble plusieurs formations de gauche : le Parti socialiste, le Parti communiste français et Les Écologistes.
Il sera accompagné de quatre élus locaux :
Laëtitia Sanchez, conseillère régionale de Normandie, conseillère municipale et communautaire de Saint-Pierre-du-Vauvray, dont elle a été maire de 2020 à 2026 ;
Arnaud Levitre, maire d’Alizay, conseiller départemental et vice-président de l’Agglomération Seine-Eure ;
Nathalie Lagouge, conseillère municipale et communautaire d’Évreux ;
Valéry Beuriot, maire de Brionne et vice-président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
Les cinq candidats doivent désormais aller à la rencontre des élus appelés à participer au scrutin. Frédéric Delamare assure vouloir mener cette campagne « loin des divisions et des conflits » afin de convaincre les grands électeurs eurois autour d’un projet commun.
Il sera accompagné de quatre élus locaux :
Laëtitia Sanchez, conseillère régionale de Normandie, conseillère municipale et communautaire de Saint-Pierre-du-Vauvray, dont elle a été maire de 2020 à 2026 ;
Arnaud Levitre, maire d’Alizay, conseiller départemental et vice-président de l’Agglomération Seine-Eure ;
Nathalie Lagouge, conseillère municipale et communautaire d’Évreux ;
Valéry Beuriot, maire de Brionne et vice-président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
Les cinq candidats doivent désormais aller à la rencontre des élus appelés à participer au scrutin. Frédéric Delamare assure vouloir mener cette campagne « loin des divisions et des conflits » afin de convaincre les grands électeurs eurois autour d’un projet commun.