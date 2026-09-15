Dieppe : près de 3 g d'alcool dans le sang et à contresens devant les policiers !

Un automobiliste a été intercepté lundi soir à Dieppe (Seine-Maritime) alors qu’il circulait à contresens. Lors du contrôle d'alcoolémie, il est apparu qu'il avait près de trois grammes par litre de sang.

Publié le Mardi 15 Septembre 2026 à 12:48