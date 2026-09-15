Dieppe : près de 3 g d'alcool dans le sang et à contresens devant les policiers !

Des policiers installés à un point de contrôle ont aperçu, vers 22h40, une voiture engagée à contresens sur le boulevard du Maréchal-Joffre, à Dieppe (Seine-Maritime).
Le conducteur, qui présentait des signes manifestes d’ivresse, a été interpellé un peu plus tard. Le contrôle a révélé un taux de 1,38 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,76 grammes par litre de sang. Son dépistage aux stupéfiants s’est révélé négatif.
Le conducteur, qui présentait des signes manifestes d’ivresse, a été interpellé un peu plus tard. Le contrôle a révélé un taux de 1,38 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,76 grammes par litre de sang. Son dépistage aux stupéfiants s’est révélé négatif.
Permis confisqué et voiture en fourrière
Le permis de conduire de l’homme de 53 ans a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate. Son véhicule a été placé en fourrière.
Le mis en cause a été remis à un officier de police judiciaire pour la suite de la procédure engagée en flagrant délit. Il a été placé en cellule de dégrisement.
Le mis en cause a été remis à un officier de police judiciaire pour la suite de la procédure engagée en flagrant délit. Il a été placé en cellule de dégrisement.
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