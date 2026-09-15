 

Dieppe : près de 3 g d'alcool dans le sang et à contresens devant les policiers !


Un automobiliste a été intercepté lundi soir à Dieppe (Seine-Maritime) alors qu’il circulait à contresens. Lors du contrôle d'alcoolémie, il est apparu qu'il avait près de trois grammes par litre de sang.


Publié le Mardi 15 Septembre 2026 à 12:48


Positif à l'éthylotest, 2,76 grammes par litre da sang à l'éthylomètre - Illustration
Positif à l'éthylotest, 2,76 grammes par litre da sang à l'éthylomètre - Illustration
Des policiers installés à un point de contrôle ont aperçu, vers 22h40, une voiture engagée à contresens sur le boulevard du Maréchal-Joffre, à Dieppe (Seine-Maritime).

Le conducteur, qui présentait des signes manifestes d’ivresse, a été interpellé un peu plus tard. Le contrôle a révélé un taux de 1,38 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,76 grammes par litre de sang. Son dépistage aux stupéfiants s’est révélé négatif.

Permis confisqué et voiture en fourrière

Le permis de conduire de l’homme de 53 ans a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate. Son véhicule a été placé en fourrière.

Le mis en cause a été remis à un officier de police judiciaire pour la suite de la procédure engagée en flagrant délit. Il a été placé en cellule de dégrisement. 
 
Dans la même rubrique

Tags : alcoolémie, Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos