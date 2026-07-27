Seine-Maritime : la tournée d’été de la Prévention routière fait étape sur le front de mer à Dieppe

Les vacances d’été riment avec départs, longs trajets et moments de convivialité. Une période qui s’accompagne aussi d’une augmentation des risques sur les routes, en raison notamment de la fatigue, des distractions et de la consommation d’alcool.
Pour rappeler les bons réflexes aux usagers, l’association Prévention Routière poursuit sa tournée d’été à travers la France. Après un lancement le 6 juin, l’opération fera escale à Dieppe, ce mardi 28 juillet, de 13 heures à 17 heures, sur la pelouse de la plage, face à l’hôtel Aguado.
A noter également que la même opération aura lieu le mardi 4 août au Tréport, sur l'esplanade de la plage.
Pour rappeler les bons réflexes aux usagers, l’association Prévention Routière poursuit sa tournée d’été à travers la France. Après un lancement le 6 juin, l’opération fera escale à Dieppe, ce mardi 28 juillet, de 13 heures à 17 heures, sur la pelouse de la plage, face à l’hôtel Aguado.
A noter également que la même opération aura lieu le mardi 4 août au Tréport, sur l'esplanade de la plage.
Animations ouvertes à tous
Tout au long de l’après-midi, les vacanciers comme les habitants pourront participer gratuitement à plusieurs ateliers pédagogiques consacrés aux principaux facteurs de risque au volant : alcool, fatigue et distracteurs. L’objectif est de sensibiliser de manière ludique à l’adoption de comportements responsables sur la route.
« Cette année encore, la période estivale s’accompagne d’une intensification des déplacements, ce qui renforce les risques sur les routes. Si l’été est propice à la détente, il appelle également à la vigilance. À travers cette mobilisation, nous souhaitons rappeler l’importance d’adopter des comportements responsables afin que les vacances demeurent un temps de détente, sans drame », souligne Sophy Sainten, déléguée générale de l’association Prévention Routière.
Selon le bilan 2025 de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les mois de juillet et d’août restent les plus meurtriers sur les routes françaises, avec près de 11 personnes tuées chaque jour durant cette période. Une réalité qui justifie le maintien de ces actions de prévention au cœur de l’été.
« Cette année encore, la période estivale s’accompagne d’une intensification des déplacements, ce qui renforce les risques sur les routes. Si l’été est propice à la détente, il appelle également à la vigilance. À travers cette mobilisation, nous souhaitons rappeler l’importance d’adopter des comportements responsables afin que les vacances demeurent un temps de détente, sans drame », souligne Sophy Sainten, déléguée générale de l’association Prévention Routière.
Selon le bilan 2025 de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les mois de juillet et d’août restent les plus meurtriers sur les routes françaises, avec près de 11 personnes tuées chaque jour durant cette période. Une réalité qui justifie le maintien de ces actions de prévention au cœur de l’été.
INFOS PRATIQUES
- Mardi 28 juillet 2026, de 13 h à 17 h
- Pelouse de la plage, face à l’hôtel Aguado, à Dieppe.
- Animations gratuites et ouvertes à tous.