Seine-Maritime : une maison squattée ravagée par un incendie à Déville-lès-Rouen


Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ce jeudi en fin d’après-midi, pour combattre un feu dans une maison de l'avenue Sadi-Carnot. Aucune victime n’est à déplorer.



Jeudi 16 Juillet 2026 - 23:30


L'importance de l'incendie a nécessaité l'envoi d'une trentaine de sapeurs-pompiers - Illiustration © Adobe Stock
L'importance de l'incendie a nécessaité l'envoi d'une trentaine de sapeurs-pompiers - Illiustration © Adobe Stock
Le feu s’est déclaré vers 18 h 15 dans une maison individuelle squattée, avenue Sadi-Carnot, à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime). À l’arrivée des secours, les flammes avaient gagné le premier étage ainsi que les combles aménagés.

Deux lances à incendie ont été déployées, dont une depuis une échelle aérienne, pour venir à bout du sinistre. Aucun blessé n’a été recensé.

Des planchers fragilisés par les flammes

L’intervention s’est prolongée en raison de l’affaiblissement des planchers. Face au risque d’effondrement, les sapeurs-pompiers engagés à l’intérieur ont dû se retirer du bâtiment.

Une trentaine de pompiers et une dizaine d’engins ont été dépêchés sur place.



Tags : Déville-lès-Rouen, enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, pompiers, Seine-Maritime


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos