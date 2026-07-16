Seine-Maritime : une maison squattée ravagée par un incendie à Déville-lès-Rouen

L'importance de l'incendie a nécessaité l'envoi d'une trentaine de sapeurs-pompiers - Illiustration © Adobe Stock
Le feu s’est déclaré vers 18 h 15 dans une maison individuelle squattée, avenue Sadi-Carnot, à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime). À l’arrivée des secours, les flammes avaient gagné le premier étage ainsi que les combles aménagés.
Deux lances à incendie ont été déployées, dont une depuis une échelle aérienne, pour venir à bout du sinistre. Aucun blessé n’a été recensé.
Deux lances à incendie ont été déployées, dont une depuis une échelle aérienne, pour venir à bout du sinistre. Aucun blessé n’a été recensé.
Des planchers fragilisés par les flammes
L’intervention s’est prolongée en raison de l’affaiblissement des planchers. Face au risque d’effondrement, les sapeurs-pompiers engagés à l’intérieur ont dû se retirer du bâtiment.
Une trentaine de pompiers et une dizaine d’engins ont été dépêchés sur place.
Une trentaine de pompiers et une dizaine d’engins ont été dépêchés sur place.
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