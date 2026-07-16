Seine-Maritime : une maison squattée ravagée par un incendie à Déville-lès-Rouen

Le feu s’est déclaré vers 18 h 15 dans une maison individuelle squattée, avenue Sadi-Carnot, à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime). À l’arrivée des secours, les flammes avaient gagné le premier étage ainsi que les combles aménagés.



Deux lances à incendie ont été déployées, dont une depuis une échelle aérienne, pour venir à bout du sinistre. Aucun blessé n’a été recensé.