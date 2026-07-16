Seine-Maritime : le corps sans vie de Jocelyne Frechon retrouvé dans un champ

L’appel à témoins lancé pour retrouver Jocelyne Frechon a été levé par la gendarmerie de Seine-Maritime. Le corps de la septuagénaire a été découvert en début de semaine dans un champ, à proximité d’Ypreville-Biville, révèle ce soir notre confrère ICI Normandie, citant une source proche de la famille. . .
Âgée de 77 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle n’avait plus donné signe de vie depuis le vendredi 19 juin. Elle avait été vue pour la dernière fois dans la matinée, alors qu’elle se trouvait dans une maison de retraite de Terres-de-Caux.
Âgée de 77 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle n’avait plus donné signe de vie depuis le vendredi 19 juin. Elle avait été vue pour la dernière fois dans la matinée, alors qu’elle se trouvait dans une maison de retraite de Terres-de-Caux.
Les circonstances de son décès restent à établir
D’importantes recherches avaient été engagées pour tenter de retrouver cette personne vulnérable. Son signalement avait également été largement diffusé auprès du public.
À ce stade, aucune précision n’a été communiquée sur les circonstances de sa mort ni sur les conditions dans lesquelles son corps a été retrouvé.
À ce stade, aucune précision n’a été communiquée sur les circonstances de sa mort ni sur les conditions dans lesquelles son corps a été retrouvé.
Dans la même rubrique