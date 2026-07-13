Dans l'Eure, ce lundi, 300 pompiers mobilisés sur le front des incendies : 83,5 hectares détruits

Une quinzaine de feux ont été constatés ce lundi, après un week-end déjà bien chargé pour les sapeurs-pompiers - Photo ©Sdis27
Quinze feux de forêt et d’espaces naturels ont été recensés dans l’Eure ce lundi. À 17 heures, les flammes avaient parcouru au total 83,5 hectares, notamment dans les secteurs de La Vacherie, Nogent-le-Sec et Villers-en-Vexin.
Depuis minuit, les secours ont réalisé 121 interventions dans l’ensemble du département. Parmi elles figurent 70 opérations de secours et de soins d’urgence aux personnes.
Depuis minuit, les secours ont réalisé 121 interventions dans l’ensemble du département. Parmi elles figurent 70 opérations de secours et de soins d’urgence aux personnes.
Plus de 800 appels reçus
Le centre de traitement de l’alerte a reçu 823 appels au cours de la journée. Face à cette activité soutenue et aux nombreux départs de feu, 300 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.
Dès 10 heures, quinze incendies avaient été signalés, pour une première estimation dépassant déjà les 70 hectares touchés. Le bilan a continué de s’alourdir dans l’après-midi pour atteindre 83,5 hectares à 17 heures.
Dès 10 heures, quinze incendies avaient été signalés, pour une première estimation dépassant déjà les 70 hectares touchés. Le bilan a continué de s’alourdir dans l’après-midi pour atteindre 83,5 hectares à 17 heures.