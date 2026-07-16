63 interventions des sapeurs-pompiers et six feux de végétation ce jeudi dans l'Eure

L’activité ce ce jeudi 16 juillet a été principalement marquée par les secours et soins d’urgence aux personnes. Les équipes du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (SDIS 27) sont intervenues à 47 reprises pour porter assistance à des victimes.



Les pompiers ont également été engagés sur six feux de forêt et d’espaces naturels. Cinq concernaient des récoltes ou des chaumes et un autre des herbes et broussailles.