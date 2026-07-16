63 interventions des sapeurs-pompiers et six feux de végétation ce jeudi dans l'Eure

Les sapeurs-pompiers ont été confrontés aujourd'hui jeudi à six feux de végétation - Illustration ©Sdis27
L’activité ce ce jeudi 16 juillet a été principalement marquée par les secours et soins d’urgence aux personnes. Les équipes du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (SDIS 27) sont intervenues à 47 reprises pour porter assistance à des victimes.
Les pompiers ont également été engagés sur six feux de forêt et d’espaces naturels. Cinq concernaient des récoltes ou des chaumes et un autre des herbes et broussailles.
Les pompiers ont également été engagés sur six feux de forêt et d’espaces naturels. Cinq concernaient des récoltes ou des chaumes et un autre des herbes et broussailles.
Deux hectares parcourus par les flammes
Au total, ces incendies ont brûlé une surface estimée à deux hectares. Aucun bilan humain n’est signalé à ce stade.
Pour assurer les interventions et maintenir la couverture opérationnelle du département, 284 sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce jeudi.
Pour assurer les interventions et maintenir la couverture opérationnelle du département, 284 sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce jeudi.