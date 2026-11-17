D'importantes flammes se sont échappées d'un bus, ce mardi après-midi, rue Grande, face à la mairie de Val-de-Reuil. Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, peu après 15 heures, le véhicule était déjà entièrement embrasé.



Le bus ne transportait aucun passager au moment du sinistre. Son conducteur, qui se trouvait à proximité, est sorti indemne. Mais les flammes ont gagné trois voitures en stationnement, également endommagées.