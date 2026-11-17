D'importantes flammes se sont échappées d'un bus, ce mardi après-midi, rue Grande, face à la mairie de Val-de-Reuil. Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, peu après 15 heures, le véhicule était déjà entièrement embrasé.
Le bus ne transportait aucun passager au moment du sinistre. Son conducteur, qui se trouvait à proximité, est sorti indemne. Mais les flammes ont gagné trois voitures en stationnement, également endommagées.
Le bus ne transportait aucun passager au moment du sinistre. Son conducteur, qui se trouvait à proximité, est sorti indemne. Mais les flammes ont gagné trois voitures en stationnement, également endommagées.
Un problème mécanique suspecté
Selon les premiers éléments communiqués par le Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure (Sdis 27), un problème mécanique pourrait être à l'origine du départ de feu. Cette hypothèse reste à confirmer.
Au total, 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie et sécuriser les lieux. Leur intervention s'est achevée aux alentours de 17 heures.
Au total, 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie et sécuriser les lieux. Leur intervention s'est achevée aux alentours de 17 heures.
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