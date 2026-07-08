Seine-Maritime : un septuagénaire se noie sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval

Le septuagénaire, sorti de l'eau par des témoins, a été secouru par les sapeurs-pompiers - Illustration © Adobe Stock
Un homme est décédé ce mercredi midi après avoir été sorti de l'eau par des témoins sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval, près du Havre (Seine-Maritime). Malgré une longue tentative de réanimation, les secours n'ont pas réussi à le sauver.
Le drame s'est produit peu après midi. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 12 h 22 après qu'un homme eut été extrait de l'eau par des personnes présentes sur la plage.
Le drame s'est produit peu après midi. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 12 h 22 après qu'un homme eut été extrait de l'eau par des personnes présentes sur la plage.
En arrêt cardio-respiratoire
À leur arrivée, la victime, âgée de 73 ans, était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont immédiatement entrepris des massages cardiaques, mais la tentative de réanimation est restée vaine. Le septuagénaire a été déclaré décédé sur place.
Huit sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur cette intervention. Les circonstances exactes de cette noyade n'étaient pas connues dans l'immédiat.
Huit sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur cette intervention. Les circonstances exactes de cette noyade n'étaient pas connues dans l'immédiat.