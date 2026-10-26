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Tags : Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime


Seine-Maritime : un piéton de 47 ans tué sur un passage protégé à Saint-Étienne-du-Rouvray


Un homme a été mortellement blessé, percuté par une voiture, vendredi soir, dans l'agglomération de Rouen. Une enquête doit préciser les circonstances du drame.


Publié le Lundi 26 Octobre 2026 à 11:30


Seine-Maritime : un piéton de 47 ans tué sur un passage protégé à Saint-Étienne-du-Rouvray
Légende :  La victime, un homme de 47 ans, a été percuté par le véhicule alors qu'il se trouvait sur un passage protégé, rue du Docteur-Cotoni.  Une enquête est ouverte par les services de police - Illustration © Google Maps

Un homme de 47 ans a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu vendredi 23 octobre, vers 21 h 40, rue du Docteur-Cotoni, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Il se trouvait sur un passage protégé lorsqu’il a été heurté par une automobiliste, qui circulait dans le sens Oissel - rond-point des Vaches, précise une source policière.

La conductrice, âgée de 61 ans, aurait déclaré ne pas avoir vu le piéton. Ses dépistages d’alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Son véhicule était en règle. Les conditions météorologiques au moment de l'accident pourraient avoir joué un rôle, sans qu'un lien ait été établi à ce stade de l'enquête.

Le véhicule placé sous scellés

La voiture a été placée sous scellés pour les besoins de l’enquête. Le parquet a également ordonné un examen du corps de la victime.

La conductrice sera de nouveau convoquée par les enquêteurs afin de poursuivre les investigations sur les circonstances de cet accident mortel.


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