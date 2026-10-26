Seine-Maritime : un piéton de 47 ans tué sur un passage protégé à Saint-Étienne-du-Rouvray

Un homme a été mortellement blessé, percuté par une voiture, vendredi soir, dans l'agglomération de Rouen. Une enquête doit préciser les circonstances du drame.

Publié le Lundi 26 Octobre 2026 à 11:30