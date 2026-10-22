Vacances de la Toussaint : vendredi chargé sur les routes, des difficultés attendues sur l’A13

En Île-de-France, les premiers ralentissements sont attendus dès la fin de matinée vendredi en direction des barrières de péage, notamment sur l’A10 et l’A6. Les départs en vacances se mêleront ensuite aux trajets domicile-travail : la circulation restera très dense jusqu’en fin de soirée.



Samedi 24 octobre , l’A13 figure parmi les axes concernés par un trafic dense au départ de l’Île-de-France, comme l’A6 et l’A10. Les difficultés pourraient se concentrer entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi. La région est classée orange dans le sens des départs, tandis que le reste du pays reste au vert.



Dimanche 25 octobre , les retours seront à leur tour classés orange en Île-de-France. Sur l’A13, des difficultés sont possibles du milieu de l’après-midi au début de soirée. Le même créneau sera sensible sur l’A6 et l’A10, notamment aux barrières de péage.



Les autres déplacements sont annoncés au vert : les retours samedi et les départs dimanche dans toute la France, ainsi que les retours dimanche hors Île-de-France.