Vacances de la Toussaint : vendredi chargé sur les routes, des difficultés attendues sur l’A13

Le deuxième week-end des vacances de la Toussaint s’annonce chargé sur les routes, avec un pic attendu vendredi 23 octobre. Bison Futé classe cette journée orange au niveau national, dans les deux sens de circulation. Cette fin de semaine coïncide également avec la fin des congés scolaires dans les zones Centre et Sud des Pays-Bas.
Pour les départs, les principales difficultés sont prévues du début d’après-midi au début de soirée sur les axes desservant les frontières du Nord-Est, la côte atlantique, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la façade méditerranéenne. Dans le sens des retours, le trafic sera important de la fin de matinée au début de soirée dans le quart Nord-Est, le Sud-Ouest et le quart Sud-Est.
Pour les départs, les principales difficultés sont prévues du début d’après-midi au début de soirée sur les axes desservant les frontières du Nord-Est, la côte atlantique, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la façade méditerranéenne. Dans le sens des retours, le trafic sera important de la fin de matinée au début de soirée dans le quart Nord-Est, le Sud-Ouest et le quart Sud-Est.
Sur l’A13, deux créneaux à surveiller ce week-end
En Île-de-France, les premiers ralentissements sont attendus dès la fin de matinée vendredi en direction des barrières de péage, notamment sur l’A10 et l’A6. Les départs en vacances se mêleront ensuite aux trajets domicile-travail : la circulation restera très dense jusqu’en fin de soirée.
Samedi 24 octobre, l’A13 figure parmi les axes concernés par un trafic dense au départ de l’Île-de-France, comme l’A6 et l’A10. Les difficultés pourraient se concentrer entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi. La région est classée orange dans le sens des départs, tandis que le reste du pays reste au vert.
Dimanche 25 octobre, les retours seront à leur tour classés orange en Île-de-France. Sur l’A13, des difficultés sont possibles du milieu de l’après-midi au début de soirée. Le même créneau sera sensible sur l’A6 et l’A10, notamment aux barrières de péage.
Les autres déplacements sont annoncés au vert : les retours samedi et les départs dimanche dans toute la France, ainsi que les retours dimanche hors Île-de-France.
Samedi 24 octobre, l’A13 figure parmi les axes concernés par un trafic dense au départ de l’Île-de-France, comme l’A6 et l’A10. Les difficultés pourraient se concentrer entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi. La région est classée orange dans le sens des départs, tandis que le reste du pays reste au vert.
Dimanche 25 octobre, les retours seront à leur tour classés orange en Île-de-France. Sur l’A13, des difficultés sont possibles du milieu de l’après-midi au début de soirée. Le même créneau sera sensible sur l’A6 et l’A10, notamment aux barrières de péage.
Les autres déplacements sont annoncés au vert : les retours samedi et les départs dimanche dans toute la France, ainsi que les retours dimanche hors Île-de-France.