Permis suspendu, alcool et stupéfiants : un automobiliste termine la nuit en garde à vue à Dieppe

Légende : Son permis n'était pas seulement suspendu, il était ivre au volant : l'automobilste contrôle boulevard de Verdun a été interpellé - Illustration © DGPN
Le contrôle routier effectué au cours de la nuit de vendredi à samedi, vers 1h45, boulevard de Verdun, à Dieppe, a réservé plusieurs surprises aux policiers. Au volant, un homme de 41 ans qui circulait malgré la suspension de son permis de conduire.
Soumis aux dépistages, l'automobiliste s'est révélé positif à l'alcool, avec un taux de 0,80 milligramme par litre d'air expiré, soit l'équivalent de 1,60 gramme par litre de sang. Le dépistage des stupéfiants s'est également révélé positif.
Soumis aux dépistages, l'automobiliste s'est révélé positif à l'alcool, avec un taux de 0,80 milligramme par litre d'air expiré, soit l'équivalent de 1,60 gramme par litre de sang. Le dépistage des stupéfiants s'est également révélé positif.
De la poudre blanche et une balance dans la voiture
En inspectant le véhicule, les policiers ont découvert de la poudre blanche, dont la nature reste à déterminer, ainsi qu'une balance de précision. Ces éléments ont été saisis.
Le conducteur a été pris en charge par l'officier de police judiciaire de permanence pour la suite de la procédure. Son véhicule a été placé en fourrière.
Le conducteur a été pris en charge par l'officier de police judiciaire de permanence pour la suite de la procédure. Son véhicule a été placé en fourrière.
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