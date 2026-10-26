Permis suspendu, alcool et stupéfiants : un automobiliste termine la nuit en garde à vue à Dieppe

Un conducteur cumulant plusieurs infractions a été intercepté par la police samedi 24 octobre, sur le front de mer à Dieppe. De la poudre blanche et une balance de précision ont été découvertes dans son véhicule.

Publié le Lundi 26 Octobre 2026 à 12:57