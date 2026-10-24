Seine-Maritime. Ving-sept sapeurs-pompiers confrontés à un feu de maison au Petit-Quevilly

IUn incendie s’est déclaré ce samedi 24 octobre, en début d’après-midi, dans une habitation de la rue Émile-Zola, au Petit-Quevilly, près de Rouen. À leur arrivée sur les lieux, peu après 13h30, les sapeurs-pompiers ont constaté qu'une maison mitoyenne était en proie aux flammes. Le risque de propagation aux habitations voisines n’était pas écarté.



Au total, 27 soldats du feu avec huit engins ont été mobilisés. Deux lances à incendie ont été déployées pour combattre les flammes. La police, Enedis et un adjoint au maire sont également présents sur place.



Aucun aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention des secours était toujours en cours à 15 heures.

