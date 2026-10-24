 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Petit-Quevilly, Seine-Maritime


Seine-Maritime. Ving-sept sapeurs-pompiers confrontés à un feu de maison au Petit-Quevilly


Un incendie mobilise en ce moment vingt-sept sapeurs-pompiers au Petit-Quevilly, dans la métropole de Rouen. Aucun blessé n’est à déplorer.


Publié le Samedi 24 Octobre 2026 à 15:18


Seine-Maritime. Ving-sept sapeurs-pompiers confrontés à un feu de maison au Petit-Quevilly
Légende : L'action des sapeurs-pompiers a consisté à étendre l'incendie et a empêcher sa propagation  - Illustration © Adobe Stock 

IUn incendie s’est déclaré ce samedi 24 octobre, en début d’après-midi, dans une habitation de la rue Émile-Zola, au Petit-Quevilly, près de Rouen. À leur arrivée sur les lieux, peu après 13h30, les sapeurs-pompiers ont constaté qu'une maison mitoyenne était en proie aux flammes. Le risque de propagation aux habitations voisines n’était pas écarté.

Au total, 27 soldats du feu avec huit engins ont été mobilisés. Deux lances à incendie ont été déployées pour combattre les flammes. La police, Enedis et un adjoint au maire sont également présents sur place.

Aucun aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention des secours était toujours en cours à 15 heures.
 


Tempête Austen : trois blessés dans l’Eure et la Seine-Maritime, des restrictions levées sur les routes
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…
Les autres infos